Sỹ Luân mong con gái một tháng tuổi sau này quy y 0 Con gái nhạc sĩ Sỹ Luân vừa đầy tháng, được đặt tên An Nhiên với mong muốn bé có cuộc đời bình yên và sau này quy y cửa Phật, nhận pháp danh như bố mẹ.

Hôm 19/3, Sỹ Luân lần đầu khoe ảnh con gái nhân dịp bé tròn một tháng tuổi. Phương Thảo, vợ của nhạc sĩ, chia sẻ với Ngoisao.net rằng cô sinh thường bé An Nhiên lúc 20h55 hôm 19/2.

Con gái Sỹ Luân. Ảnh: NVCC

"Tôi dự sinh ngày 18/2 nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy dấu hiệu nên đến bác sĩ khám và được thông báo cơ thể đã sẵn sàng. Hôm sau, tôi nhập viện trong tâm trạng sốt ruột vì qua một đêm mà chẳng thấy có biểu hiện gì thêm. Cuối cùng, bác sĩ tiến hành kích đẻ, từ sáng tới 20h30 con mới chào đời", Phương Thảo kể.

Cô cho biết do đầu em bé lớn nên bác sĩ phải dùng dụng cụ hỗ trợ. An Nhiên lọt lòng nặng 3,8 kg; dài 53 cm. "An Nhiên là tên ba mẹ đặt cho bé, với mong muốn con lớn lên bình yên và hướng Phật", Thảo chia sẻ.

Hiện sức khỏe của Phương Thảo và con gái ổn định. Cô được mẹ đẻ chăm sóc kỹ lưỡng nên cảm thấy thoải mái, có lượng sữa dồi dào đủ cho con bú cũng như như tích trữ. Mỗi ngày, An Nhiên bú 8 cữ, mỗi cữ cách nhau 2-3 giờ. Hiện bé nặng 5 kg.

"Anh Luân kể khi mang hình con gái đi khoe, ai cũng nói bé giống bố. Nhưng khi anh đưa thêm ảnh của tôi thì mọi người lại nhận xét bé giống mẹ nhiều hơn. Có lẽ bé 'nhặt' nét đẹp từ cả bố và mẹ", Phương Thảo nói.

Sỹ Luân hạn chế chia sẻ thông tin về con gái vì cho rằng đó là cách bảo vệ gia đình nhỏ. Dịp đầy tháng bé, anh cũng không mở tiệc bởi lo ngại Covid-19. Nam nhạc sĩ không giấu được niềm hạnh phúc làm cha, liên tục thốt lên: "Yêu lắm! Dễ thương lắm!". Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Phương Thảo quy y năm 2012 tại chùa Hoằng Pháp với pháp danh Liên Thảo. Sỹ Luân quy y ở Thiền viện Thường Chiếu, pháp danh Chánh Trí Tuệ.

Sỹ Luân và Phương Thảo chính thức hẹn hò cách đây 6 năm sau khi quen nhau trong lần tới chùa làm công quả. Hai người có chung đức tin với Phật pháp nên thông hiểu và cảm mến nhau ngay. Mối quan hệ của họ được giữ kín cho đến tháng 8/2018 mới bật mí với khán giả. Phương Thảo kém Sỹ Luân 12 tuổi; làm MC, phiên dịch tiếng Trung Quốc. Cô dành cho Sỹ Luân tình cảm sâu nặng và sự biết ơn vì anh góp phần định hướng công việc, giúp đỡ cô trong quá trình gây dựng sự nghiệp.

