Soobin, Cường Seven buồn khi phim bị cắt suất chiếu

Hôm 15/1, đại diện truyền thông của phim điện ảnh YOLO: Bạn chỉ sống một lần phát đi thông cáo về chiến dịch "Kêu gọi thêm suất chiếu công bằng cho YOLO The Movie". Theo đó, bộ phim đề tài âm nhạc underground do Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven đóng chính đang không được tạo điều kiện tại rạp chiếu.

Ra rạp chưa tới một tuần (phim khởi chiếu ngày 11/1), YOLO rất hạn chế suất chiếu với trung bình hai tới bốn suất một ngày. Phần nhiều trong đó rơi vào giờ hành chính hoặc tối muộn – những khung giờ được xem là khó khăn để khán giả đại chúng tiếp cận. Trước thông tin từ đoàn làm phim, Ngoisao.net đã liên lạc nhà phát hành CGV, song tạm thời họ chưa đưa ra câu trả lời.

Cường Seven (trái) và Soobin Hoàng Sơn trong một cảnh biểu diễn âm nhạc trong phim.

Đảm nhận hai vai diễn chính của bộ phim, Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven đều bày tỏ không vui khi YOLO: Bạn chỉ sống một lần thiếu vắng những suất chiếu đẹp để phục vụ khán giả. Dù vậy, Soobin từ chối bình luận sâu, bởi anh chỉ là diễn viên, còn lịch chiếu phụ thuộc thỏa thuận giữa nhà sản xuất, nhà phát hành và cụm rạp, nằm ngoài sự hiểu biết của anh.

Trong khi đó, Cường Seven chia sẻ: "Tôi đang đợi nhà sản xuất xác nhận nguyên nhân dẫn tới lịch chiếu không lý tưởng là do phim không tốt, chiến dịch quảng bá ít hay cụm rạp không tạo điều kiện. Chưa làm rõ nguyên nhân, tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai".

Trước tình cảnh phim bị xếp suất chiếu không thuận lợi, liệu nhà sản xuất YOLO có triển khai kế hoạch quảng bá mới, "chữa cháy" cho phim hay không, hai nam diễn viên đều nói chưa nhận được thông báo nào từ đoàn phim. Trước đó, êkíp chỉ tổ chức duy nhất một buổi cine tour, giao lưu với khán giả vào ngày thứ hai 14/1.

Hai ca sĩ vào vai đôi bạn thân cùng theo đuổi âm nhạc.

Xung quanh lịch chiếu của YOLO: Bạn chỉ sống một lần, công chúng đưa ra nhiều phản hồi trái chiều. Cộng đồng fan của Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn dành nhiều lời khen ngợi phim, đồng thời chỉ ra, phim đang bị "xử ép" ngoài rạp chiếu. Một số người giữ quan điểm trung lập, nhận xét nội dung phim chưa tốt, song ghi nhận phần âm nhạc được đầu tư tâm huyết. Khán giả ynhilethi khen phim hay, cảm động, khiến bạn rưng rưng ở những phân cảnh nhân vật của Soobin thay đổi tính cách. Một người giấu tên đánh giá phim có nội dung ổn, nhạc phim hay và vũ đạo đẹp mắt. Trái lại, một bộ phận khán giả chê phim khá nặng lời.

Tài khoản Nhật Mink nhận định: "Phim quá chán, nhường suất cho phim khác là đúng rồi". Trong khi bạn Sarah Tran viết: "Thiết nghĩ dàn cast trong phim chỉ nên đi hát thôi đừng đi đóng phim làm gì. Đã đoán được là phim sẽ không hay nhưng không thể tin được là nó có thể dở hơn nhiều như vậy.".

Bằng thái độ khiêm nhường và cầu tiến, bộ đôi nam chính của phim bày tỏ đón nhận mọi lời khen – chê của khán giả. Soobin chia sẻ, anh xúc động trước những lời động viên của người hâm mộ và hy vọng sẽ nâng cao khả năng diễn xuất trong các phim sau.

Về phía Cường Seven, anh luôn lắng nghe góp ý nhiều chiều: "Phim ảnh bao giờ cũng nhận nhiều ý kiến khác nhau. Dù sao dàn diễn viên chúng tôi đều xuất thân là ca sĩ, khó tránh khỏi bị chê hay gắn mác ca sĩ đóng phim. Tôi không có thói quen vì là phim tôi đóng, tôi sẽ nói tốt hoàn toàn về phim. Tôi nghĩ nếu phim có những yếu tố chưa thuyết phục, nhà sản xuất và đạo diễn cũng cần rút kinh nghiệm".

Trailer YOLO

YOLO: Bạn chỉ sống một lần kể về hành trình theo đuổi âm nhạc của đôi bạn thân Đức (Soobin Hoàng Sơn) và Hoàng (Cường Seven), cùng như cạm bẫy, cám dỗ họ đối mặt trong giới làm nhạc underground. Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Minh Trang, Khánh Huyền, Ngọc Thanh Tâm...

