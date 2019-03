Song Luân hoảng loạn khi máy bay rơi tự do

Máy bay chở Song Luân từ California đến San Francisco (Mỹ) vào rạng sáng 13/3 (giờ Hà Nội) gặp sự cố. Lúc đó, nam diễn viên đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng phi công nhắc nhở ngồi im tại chỗ và thắt dây an toàn. Anh vội vã quay lại ghế ngồi.

Sau đó là hai giờ đồng hồ "sống trong sợ hãi" của Song Luân. Những người xung quanh hoảng loạn, la hét vì máy bay rơi tự do hoặc rung lắc. Nhiều người lật ngang, lật ngửa vì không giữ được thăng bằng. Gương mặt của mọi người trên chuyến bay đều tái mét. Nam diễn viên cho biết: "Cảm giác của tôi lúc đó là không biết máy bay có chịu nổi không. Tôi chỉ sợ máy bay gãy ra làm đôi".

Song Luân trong phim 'Hậu duệ mặt trời' bản Việt.

Trong cơn sợ hãi, Song Luân đối diện với nhiều suy nghĩ. Những tin tức liên tiếp về vụ rơi máy bay hôm chủ nhật tại Ethiopia càng khiến anh hoang mang. "Ngày nào cũng đọc tin, bây giờ lại đến lượt mình nên thấy sợ lắm chứ", Song Luân nói.

Suốt hành trình bão táp đó, Song Luân chỉ biết thắt chặt dây an toàn và đọc kinh cầu nguyện cho cả đoàn. Khi an toàn xuống máy bay, anh muốn tạ ơn bề trên nên viết lên Facebook: "Tạ ơn Cha đã che chở cho phi hành đoàn chúng con hạ cánh an toàn. Thật sự hoảng loạn". Sau chia sẻ này, anh được nhiều bạn bè chúc mừng vì đã thoát nạn.

Song Luân "check-in' tại San Francisco (Mỹ) sau khi trải qua chuyến bay bão táp.

Song Luân chia sẻ, anh bay sang San Francisco để quay MV sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn ở California. Đi cùng anh trên chuyến bay này không có nghệ sĩ Việt nào mà chỉ có một vài người trong êkíp thực hiện MV. Nam diễn viên mừng vì mình và cả đoàn đã thoát chết nhưng coi đây là chuyện đã qua và không muốn nhắc đến thêm nữa.

Song Luân tên thật Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991. Anh bước vào showbiz với tư cách ca sĩ nhưng lại được nhiều người biết đến với vai trò diễn viên. Anh từng tham gia các phim Hậu duệ mặt trời, Mẹ chồng, Quý cô thừa kế... Anh đầu quân cho công ty giải trí của Ông Cao Thắng và Đông Nhi. Song Luân hiện hoạt động cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh.