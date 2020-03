Song Joong Ki được mời đóng nhạc sĩ 0 Trong thời gian tự cách ly tại nhà, Song Joong Ki tranh thủ nghiên cứu kịch bản phim 'Season of You and Me', với lời đề nghị vào vai một huyền thoại âm nhạc quá cố của Hàn Quốc.

Hôm 27/3, đại diện của nam diễn viên xác nhận, anh đã nhận được lời mời từ phía nhà sản xuất. Nếu nhận lời, anh sẽ tái hiện chân dung ca sĩ - nhạc sĩ Yoo Jae Ha. Vì Covid-19, lịch trình quay phim chưa có kế hoạch chính xác.

Diễn viên Song Joong Ki.

Song Joong Ki đáp chuyến bay về tới Seoul, Hàn Quốc sáng 24/3. Trước đó, anh cùng đoàn phim Bogotá quay phim tại Colombia từ giữa tháng 1 và dự kiến hoàn tất công việc vào tháng 5. Vì dịch bệnh lây lan, chính phủ quốc gia Nam Mỹ cấm các hoạt động tụ tập đông người. Đoàn phim vội dừng quay, tìm chuyến bay gần nhất cho cả đoàn về nước "chạy dịch". Trở về nhà, Song Joong Ki tự cách ly trong nửa tháng. Giữa tháng 4, có thể anh sẽ trở lại làm việc tại Hàn Quốc.

Yoo Jae Ha, nhân vật mà Song Joong Ki được mời đảm nhận, là một ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc thập niên 1980. Trong sự nghiệp ba năm ngắn ngủi của mình, anh phát hành duy nhất album 'Because I Love You'. Tới năm 2011, đĩa nhạc này bán được hai triệu bản. Ba năm sau đó, album được tái phát hành dưới dạng đĩa than. Năm 2018, album được các nhà phê bình, chuyên gia âm nhạc Hàn Quốc bình chọn là đĩa nhạc hay nhất trong lịch sử âm nhạc nước này. Tháng 11/1987, Yoo Jae Ha qua đời trong một tai nạn giao thông, chỉ vài tháng sau sinh nhật lần thứ 25 của anh.

Nghệ sĩ âm nhạc Yoo Jae Ha.

