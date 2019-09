Song Hye Kyo du học Mỹ 0 Nữ diễn viên Song Hye Kyo sang Mỹ học một khóa ngắn hạn về diễn xuất sau khi ly dị chồng, tài tử Song Joong Ki.

Song Hye Kyo bị nhiều người bắt gặp xuất hiện trong buổi đăng ký học tại New York Academy of Art. Sau đó, báo chí Hong Kong đưa tin Song Hye Kyo sang Mỹ học tại Trường nghệ thuật ở New York (New York Academy of Art).

Diễn viên Song Hye Kyo.

Trước thông tin nữ diễn viên quay lại con đường học hành sau khi ly hôn, công ty quản lý của Song Hye Kyo cho biết đó là chuyện cá nhân, họ không tiết lộ.

Song Hye Kyo sang Mỹ từ những ngày đầu tháng 9 để tham dự Tuần lễ thời trang New York. Một số hình ảnh nữ diễn viên dự show của một thương hiệu tên tuổi sau đó được hé lộ trên mạng xã hội.

Song Hye Kyo là ngôi sao màn ảnh Hàn, được khán giả yêu mến với Ngọn gió đông năm ấy, Ngôi nhà hạnh phúc, Trái tim mùa thu... Cô kết hôn với tài tử Song Joong Ki năm 2017 và vừa hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 7. Hiện tại, cô nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với công việc diễn xuất.

Nguyễn Hương (Theo News)