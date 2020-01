Son Ye Jin nhập viện vì lao lực 0 Lịch trình làm việc trên phim trường 'Hạ cánh nơi anh' dày đặc khiến diễn viên Son Ye Jin kiệt sức, quá tải.

Tờ News đưa tin Son Ye Jin cảm thấy mệt vì làm việc quá sức nên tới bệnh viện khám. Do Hàn Quốc đang trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền, nên cô được bệnh viện bố trí đưa vào thẳng phòng cấp cứu (ER). Công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết Son Je Jin hiện đã khỏe trở lại và quay lại với đoàn làm phim. Phía này cũng nhấn mạnh Son Ye Jin không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Son Ye Jin vai Se Ri trong "Hạ cánh nơi anh".

Thời gian này, Son Ye Jin đang "tăng tốc" để ghi hình cho các tập tiếp theo của Hạ cánh nơi anh. Bộ phim Son Ye Jin đóng cùng tài tử Hyun Bin, được chiếu trên sóng TvN, Hàn Quốc và Netflix vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Phim được quay theo dạng "cuốn chiếu", quay tới đâu phát sóng tới đó, vì thế áp lực dồn lên vai các diễn viên là rất lớn. Thậm chí, dàn diễn viên phải làm việc xuyên Tết.

Son Ye Jin sinh năm 1982. Cô là nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua các bộ phim tình cảm lãng mạn như Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My wife got married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi...

Nguyễn Hương (Theo News)