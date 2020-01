Son Ye Jin, Hyun Bin phủ nhận sắp cưới 0 Cặp sao nổi tiếng Son Ye Jin - Hyun Bin cho biết tin đồn họ sẽ làm lễ cưới sau khi 'Hạ cánh nơi anh' kết thúc là không đúng sự thật.

Trả lời báo chí hôm 6/1, đại diện của Son Ye Jin là MS Team Entertainment cho biết: "Tin đồn hai người kết hôn xuất hiện trên các mặt báo lá cải hoàn toàn không phải sự thật. Hai diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực sau bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' mà họ đóng chung, thế nên nhiều người hiểu nhầm mối quan hệ của hai diễn viên ngoài đời".

Trong khi đó, đại diện của Hyun Bin là VAST Entertainment nói họ chỉ biết cười trừ với những tin đồn như vậy.

Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin.

Tin đồn Hyun Bin hẹn hò Son Ye Jin rộ lên trong làng giải trí từ trước khi hai người đóng chung phim Hạ cánh nơi anh. Tuy nhiên, cặp đôi phủ nhận. Hyun Bin nói họ là bạn bè từ nhiều năm nay, giờ mới đóng phim chung.

Son Ye Jin sinh năm 1982, được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng diễn xuất qua Hương mùa hè, Cổ điển, Và em sẽ đến, Đêm trắng, Tuyết tháng tư, Hải tặc, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi... Hồi đầu năm 2018, Son Ye Jin từng bị đồn yêu tài tử Jung Hae In, nhưng cô cũng phủ nhận.

Hyun Bin bằng tuổi Son Ye Jin, đã đóng Tôi là Kim Sam Soon, Khu vườn bí mật, Nonstop 4, Thu cuối, Hồi ức Alhambra. Hyun Bin từng hẹn hò các diễn viên Song Hye Kyo, Kang So Ra. Anh chia tay Kang So Ra hồi cuối năm 2017.

Hyun Bin và Son Ye Jin trong buổi họp báo ra mắt phim mới.

Kiss scene Hạ cánh nơi anh tập 3 Hyun Bin và Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh"

Nguyễn Hương (Theo News)