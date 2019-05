So Ji Sub viết thư gửi fan sau công khai tình yêu

Công ty quản lý của So Ji Sub hôm 17/5 xác nhận thông tin tài tử đã có bạn gái - là phát thanh viên Jo Jung Eun kém anh 17 tuổi. Trước sự bất ngờ của người hâm mộ, ngay trong ngày, nam diễn viên xứ Hàn gửi thư tay tới khán giả trên Instagram để chia sẻ về chuyện tình cảm. Lá thư viết:

Các fan thân mến. Là tôi, So Ji Sub đây.

Tôi đã khiến các bạn ngạc nhiên vì những thông tin bất ngờ gần đây. Xin lỗi vì không thể cho các bạn biết trước tiên. Tôi đã lo lắng rất nhiều về việc những thông tin như vậy có được fan - những người luôn yêu và ủng hộ tôi - đón nhận hay không. Thực sự tôi đã lo ngại không dám chia sẻ thông tin với các bạn. Rất mong rằng mọi người vẫn sẽ luôn quan tâm đến tôi với trái tim ấm áp.

Có một chút bối rối khi nói ra, nhưng tôi rất vui được chia sẻ với mọi người rằng tôi đã có một người phụ nữ đặc biệt, người giữ cho tôi điềm tĩnh, hỗ trợ tôi rất tuyệt vời. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt, nhưng thực sự còn có quá nhiều điều cần phải chăm chút trong thời gian tới. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một diễn viên có trách nhiệm hơn, để đền đáp những gì mà các bạn dành cho tôi. Tôi hứa sẽ làm tốt nhất để các bạn không thất vọng. Xin cảm ơn!

So Ji Sub và người yêu xinh đẹp.

Trên các diễn đàn, fan bày tỏ nhiều cảm xúc khi thần tượng có người yêu. Không ít khán giả cho biết dù bất ngờ, nhưng họ chúc phúc cho thần tượng, mong anh sớm yên bề gia thất.

So Ji Sub là ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc, anh được biết đến với nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Và em sẽ đến, Nữ thần của tôi, Mặt trời của chủ quân, Xin lỗi anh yêu em... Tài tử nhiều năm cống hiến trong làng giải trí nhưng chỉ mới trải qua một mối tình với người đẹp Kim Hyun Joo, khi đóng Giày thủy tinh cùng nhau. Trong khi đó, bạn gái So Ji Sub là phát thanh viên, dẫn chương trình... của SBS.

Cặp sao bị tung ảnh hẹn hò hôm 17/5.

Nguyễn Hương (Ảnh: Dispatch)