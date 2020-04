So Ji Sub cưới phát thanh viên kém 17 tuổi 0 Công ty quản lý của So Ji Sub hôm 7/4 xác nhận tài tử 'Giày thủy tinh' và hôn thê Jo Eun Jung đã đăng ký kết hôn.

Phía công ty 51K cho biết Jo Eun Jung và So Ji Sub đã trao lời thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời, sau khi nhận ra họ là một nửa đích thực của nhau. Hai người đăng ký kết hôn hôm 7/4.

Cặp vợ chồng mới So Ji Sub, Jo Eun Jung của showbiz Hàn.

Đơn vị quản lý cũng cho biết: "Tôn trọng mong muốn của So Ji Sub và Jo Eun Jung nhằm tạo cho họ những phút giây hạnh phúc nhất, mọi khoảnh khắc trọng đại đều diễn ra riêng tư. Cặp đôi sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ với sự hiện diện của các thành viên thân thiết trong gia đình. Ngoài ra, trong giai đoạn khó khăn này, cặp đôi sẽ quyên góp 50 triệu won cho tổ chức Good Neighbors để phần nào hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Số tiền quyên góp được dùng để hỗ trợ trang thiết bị cho trẻ em từ những gia đình nghèo, bao gồm các máy tính bảng, thiết bị công nghệ thông minh, giúp trẻ có thể dễ dàng học tập trong giai đoạn dịch bệnh".

So Ji Sub và phát thanh viên Jo Eun Jung công khai chuyện tình cảm vào tháng 5/2019. Cặp đôi gây nhiều chú ý vì nàng kém chàng 17 tuổi. So Ji Sub cho biết sẽ tích cực làm việc sau khi kết hôn, trong khi vợ anh, Jo Eun Jung đã chia tay nghiệp dẫn chương trình từ cuối năm ngoái.

Nhan sắc bà xã So Ji Sub.

So Ji Sub sinh năm 1977, là ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc, được biết đến với nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Và em sẽ đến, Nữ thần của tôi, Mặt trời của chủ quân, Xin lỗi anh yêu em... Tài tử nhiều năm cống hiến trong làng giải trí nhưng chỉ mới trải qua một mối tình với người đẹp Kim Hyun Joo, khi đóng Giày thủy tinh cùng nhau. Trong khi đó, bạn gái So Ji Sub là phát thanh viên, dẫn chương trình... của SBS.

So Ji Sub đóng phim 'Giày thủy tinh' So Ji Sub trong "Giày thủy tinh".

Nguyễn Hương (Theo News)