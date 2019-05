So Ji Sub bí mật đi chọn nhẫn giữa tin đồn sắp lấy vợ

Hôm 17/5, công ty quản lý của So Ji Sub xác nhận tài tử đang hẹn hò người dẫn chương trình Jo Eun Jung. Nhiều nguồn tin cũng cho hay mỹ nam Giày thủy tinh yêu người đẹp họ Jo khoảng một năm nay. Ngay sau khi tin đồn hẹn hò được xác nhận, một số hình ảnh So Ji Sub xuất hiện tại tiệm trang sức Tiffany & Co cũng được tung lên mạng xã hội. Nhiều fan phỏng đoán, có thể So Ji Sub mua nhẫn đính hôn, đồng nghĩa với việc anh đã có kế hoạch kết hôn.

So Ji Sub đi mua nhẫn hồi tháng 4.

Trước tin đồn So Ji Sub sắp cưới, công ty quản lý của anh không xác nhận. Trong khi đó, News cho hay bức ảnh So Ji Sub mua nhẫn có thể được chụp tháng 4 vừa rồi.

Theo BS, Jo Eun Jung khởi nghiệp với vai trò phát thanh viên của OGN từ 2014. Sau đó, tới năm 2016, cô ký hợp đồng độc quyền với SBS, trở thành dẫn chương trình của nhà đài. Đầu 2019, cô được cho là đã nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng với SBS. Mọi hình ảnh của cô trên website của SBS cũng bị tháo gỡ. Một giả định được đưa ra là Jo Eun Jung quyết định cưới So Ji Sub, ở nhà làm bà nội trợ.

Hình ảnh mới nhất của Jo Eun Jung.

So Ji Sub từ chối tiết lộ về hôn sự.

So Ji Sub ngày 18/5 tham gia một sự kiện tại Gangneung-dong, Gangwon-do đã từ chối mọi câu hỏi liên quan đến hôn sự.

Cặp đôi mới của làng giải trí Hàn: chàng 42, nàng 27.

So Ji Sub là ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc, anh được biết đến với nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Và em sẽ đến, Nữ thần của tôi, Mặt trời của chủ quân, Xin lỗi anh yêu em... Tài tử nhiều năm cống hiến trong làng giải trí nhưng chỉ mới trải qua một mối tình với người đẹp Kim Hyun Joo khi đóng Giày thủy tinh cùng nhau.

Nguyễn Hương (Theo News)