'Siêu vòng 1' khơi lại scandal sex với Lâm Phong 0 Người mẫu Trung Quốc Phan Sương Sương nhắc đến vụ lộ ảnh chăn gối với tài tử Lâm Phong hồi năm 2011.

Trên trang cá nhân, chân dài Phan Sương Sương nhắc đến vụ Chu Dương Thanh tố cáo La Chí Tường lừa tình, sống trác táng, sau đó viết: "Nếu đầu óc tôi được một phần của Chu Dương Thanh, tôi đã có một cuộc sống khác bây giờ. Chuyện của tôi nhiều thứ hay ho lắm". Sau khi đăng một thời gian ngắn, cô lập tức xóa bài viết. Dù vậy, nhiều người dùng mạng chụp lại màn hình, bình phẩm rằng thời điểm đó, quả thực họ đã quá ưu ái Lâm Phong và coi thường Phan Sương Sương, trong khi thực chất tài tử này mới là kẻ lừa tình.

Những ám chỉ của Phan Sương Sương nhắc đến việc cô từng yêu Lâm Phong, nhưng sau đó tan vỡ. Nguyên nhân chia tay được cô nói là vì Lâm Phong không chung thủy, đã yêu cô nhưng chỉ coi cô như "gái" mà không có kế hoạch lâu dài. Thậm chí anh còn đi kể rằng lên giường với Sương Sương từ lần gặp đầu tiên. Sau khi cô phát hiện ra những chứng cứ về việc Lâm Phong nhắn tin qua lại, chụp ảnh thân mật với phụ nữ khác, Lâm Phong chủ động bỏ cô. Tức giận, Phan Sương Sương cho đăng nhiều ảnh "nóng" của cặp đôi lên báo. Cô còn tiết lộ có trong tay nhiều clip "riêng tư" của bạn trai với các người tình khác. Thời điểm scandal gây ồn ào, Lâm Phong khóc, cho biết anh buồn, tổn thương vì sự trả thù hèn hạ của người tình cũ.

Ảnh Lâm Phong và cô gái họ Phan trên giường được đăng lần đầu trên trang bìa tờ báo Hong Kong Next Magazine năm 2011 và gây xôn xao.

Vào thời điểm khi scandal nổ ra, nhiều người cho rằng Lâm Phong đáng thương vì bị cô gái họ Phan chơi xấu. Nhiều người còn đánh giá "tiểu Thư Kỳ" không ra gì vì mới chập chững vào nghề đã cặp kè người nổi tiếng, có tiền để được cung phụng. Điều tiếng về Sương Sương xấu đến mức cuối cùng cô không được ai quan tâm, trong khi sự nghiệp Lâm Phong lên như diều gặp gió.

Phan Sương Sương được gọi là "tiểu Thư Kỳ" vì thân hình bốc lửa.

Hiện tại, Lâm Phong đã có một cuộc sống viên mãn. Sau cuộc tình với chân dài Ngô Thiên Ngữ, anh vừa kết hôn với diễn viên Trương Hinh Nguyệt vào đầu năm nay. Một nguồn tin cho hay Hinh Nguyệt đang có thai. Trong khi đó, Phan Sương Sương sự nghiệp lận đận, tên tuổi ít được chú ý dù vẫn đều đặn đóng phim.

Phan Sương Sương sinh năm 1987 tại Chiết Giang, cô là diễn viên, người mẫu Đại lục. Cô ra mắt năm 2008, không lâu sau đó quen biết Lâm Phong và yêu tài tử này. Cô đóng một số phim như Phỉ Thuý Minh Châu, What Women Want, The Journey... Lâm Phong là ngôi sao Hong Kong, anh được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)