Show phẫu thuật thẩm mỹ hút fan tại Hàn 0 Chương trình "Let me in - Tự tin tỏa sáng" giúp nhiều chàng trai, cô gái thay đổi diện mạo, mở cánh cửa tương lai tốt đẹp.

Lý do chương trình hút khách

Theo Naver - cổng thông tin truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, Let me in - Tự tin tỏa sáng là show thực tế ăn khách Hàn Quốc, do MC, diễn viên Hwang Shin Hye dẫn dắt. Chương trình khai thác trực diện đề tài phẫu thuật thẩm mỹ, mong muốn giúp các chàng trai, cô gái có cơ hội thay đổi ngoại hình. Sau mỗi tập, lượng lớn fan bình luận trên các diễn đàn như Daum, Nate, Pann...

Thí sinh góp mặt tại sân chơi này thường có ngoại hình kém ưa nhìn, chịu nhiều mặc cảm và những ánh nhìn thiếu tế nhị. Sau giãi bày câu chuyện đời mình, họ được tiến hành các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ phù hợp theo tình trạng từng người, căn chỉnh đường nét gương mặt và đáp ứng các tiêu chuẩn hình thể đẹp. Sau đại phẫu, nhiều chàng trai, cô gái có ngoại hình mơ ước, tự tin giao tiếp và may mắn hơn trong mọi việc.