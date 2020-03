Shawn Mendes cởi trần đi dạo với Camila Cabello 0 MỹCặp đôi 'Senorita' Shawn Mendes và Camila Cabello vừa đi vừa ôm hôn khi cùng nhau cách ly tại Miami.

Đôi uyên ương tay trong tay tản bộ trên con đường vắng vẻ ở Miami, Florida hôm chủ nhật 29/3. Cả hai nhâm nhi cốc cafe trong khi ra ngoài hít thở không khí. Thi thoảng, Shawn Mendes choàng tay ôm hôn Camila Cabello.

Shawn và Camila đi dạo ở Miami.

Shawn Mendes đã theo bạn gái về cách ly tại thành phố biển Miami - quê hương của Camila. Tại nhà, cặp sao thường đàn hát cùng nhau và livestream để giết thời gian. Các fan được xem qua Instagram Shawn và Camila biểu diễn các ca khúc như Senorita và I Know What You Did Last Summer.

Đầu tuần trước, Camila Cabello thông báo hoãn chuyến lưu diễn Romance vòng quanh thế giới vì Covid-19. Nữ ca sĩ 23 tuổi cho biết hiện tại cô và Shawn Mendes chưa có dự định thu âm ca khúc mới vì còn bận rộn yêu đương. "Chúng tôi thậm chí không thể tới studio. Yêu đương như vắt kiệt sức lực của bạn. Chúng tôi đang cố gắng kiềm chế lại", Camila cười thú nhận trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện Global Awards 2020 ở London hôm 6/3.

Cặp sao biểu diễn trong vườn nhà trong khi cách ly vì Covid-19.

Nữ ca sĩ gốc Cuba và hoàng tử tình ca Shawn Mendes đã hẹn hò được gần một năm từ khi cộng tác trong ca khúc Senorita phát hành tháng 6/2019. Camila hơn Shawn hai tuổi và hai người từng là bạn bè thân thiết trước khi yêu nhau. Chuyện tình của cặp sao được đông đảo người hâm mộ vun vén, ủng hộ.

Hoài Vũ