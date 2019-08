Selina khóc vì bị gọi là 'lợn quay' sau vụ bỏng

Tham gia show truyền hình The Egg 28 của Đài Loan, ca sĩ - diễn viên Selina chia sẻ những trải nghiệm không vui vẻ mà cô phải chịu đựng sau chuỗi ngày bi kịch vì bị bỏng. Thành viên S.H.E cho biết, bên cạnh việc nhận vô khối lời động viên từ đồng nghiệp, bạn bè, fan, cô cũng phải chấp nhận những đả kích rất đáng sợ, ví dụ như có người gọi cô là "lợn quay". Nhắc đến điều này, Selina khóc, cô nói rằng sự so sánh này quả thực gây tổn thương vô cùng: "Vâng, sự thật là tôi đã bị bỏng, sau đó tôi bắt đầu tăng cân và trông rất béo, đúng là giống như một chú lợn. Nhưng tôi đã rất buồn khi đọc được những dòng bình luận ấy". MC chương trình - Jesse Tang rất sốc khi nghe những tiết lộ của nữ diễn viên.

Selina khóc khi nhắc về việc bị gọi là "lợn quay".

9 năm sau vụ bỏng, Selina vẫn đang nỗ lực từng ngày để trở về với công việc và vượt qua những tổn hại tinh thần, thể chất. Nữ ca sĩ cho biết cô đã phải rất dũng cảm để đối diện với thực tế: "Những năm tháng đó tôi đã rất dũng cảm. Nhưng giờ đây, tôi không hiểu sao mình lại dễ khóc thế". Selina tâm sự, 20 năm làm việc trong showbiz đã giúp cô mạnh mẽ hơn khi đối diện với những lời miệt thị, xúc phạm đáng sợ. Cô chia sẻ quan điểm của mình: "Tôi chỉ muốn nói với những người ở hoàn cảnh như mình, đó là bạn không cô đơn, bởi vì bản thân tôi cũng từng bị xúc phạm như thế".

Selina là nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng trên trường quay Tôi có hẹn với mùa xuân năm 2010 ở Thượng Hải. Vụ nổ khiến cô bị bỏng 54% cơ thể kèm tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Sau vụ việc, sự nghiệp của cô tụt dốc, cuộc sống cá nhân cũng xáo trộn.

Selina không giấu nổi xúc động khi nhắc về biến cố lớn trong đời.

Selina sinh năm 1981 tại Đài Bắc, là thành viên của nhóm nhạc nữ Đài Loan S.H.E. Sự nghiệp của cô từng rất rộng mở, tuy nhiên sau vụ bỏng năm 2010, nữ diễn viên - ca sĩ phải dành nhiều năm trời để điều trị hậu quả tai nạn. Cô kết hôn năm 2011, nhưng ly hôn 5 năm sau đó, do hai vợ chồng không thể hòa hợp về tình dục, xuất phát từ chính những hậu quả của vụ bỏng mà Selina gánh chịu. Hiện tại, nữ ca sĩ tập trung phát triển sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc thân.

Nguyễn Hương (Theo News)