Selena Gomez nguôi ngoai mới ra ca khúc về Bieber 0 Nữ ca sĩ Selena Gomez tâm sự cô viết bài 'Lose You to Love Me' từ một năm trước với những cảm xúc thật khi tình yêu với Justin Bieber tan vỡ.

"Tôi viết bài này cách đây hơn một năm rồi. Nó thực sự là một ca khúc đầy cảm xúc đối với tôi", Selena chia sẻ trên E!News.

Giải thích vì sao không phát hành luôn khi đó, Selena đáp: "Hoàn toàn không thể. Tôi đã phải mất một thời gian dài để vượt qua những nỗi đau ấy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Tôi đã mỉm cười và có cuộc sống mới tuyệt vời. Thật vui khi nhìn thấy bây giờ mình đã xa thời điểm viết ca khúc đó đến mức nào".

Selena Gomez ngày 23/10.

Trong bài Lose You to Love Me (Đánh mất anh để yêu chính mình), Selena trách móc người yêu cũ: "Anh có người mới sau hai tháng, thật chóng vánh làm sao/ Nó khiến em nghĩ rằng mình đáng bị như vậy". Selena chia tay Justin vào tháng 3/2018 và hai tháng sau, Justin hẹn hò Hailey Baldwin. Nam ca sĩ đính hôn Hailey vào tháng 7, kết hôn vào tháng 9/2018. Thời điểm đó Selena rơi vào trầm cảm, suy sụp tinh thần lẫn sức khỏe đến mức phải đi điều trị tâm lý.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 23/10, Selena cũng cho biết cô luôn viết các ca khúc lấy cảm hứng từ cuộc đời thực của mình: "Chia sẻ câu chuyện của mình là điều tôi luôn làm. Tôi không thể không trung thực. Tôi không thể giả vờ như mình không hề trải qua những nỗi niềm ấy". Selena muốn người hâm mộ hiểu rõ lòng mình dù cô biết có thể hứng chịu sự chỉ trích từ những người khác khi phát hành ca khúc này.

Selena và Justin từng có khoảng thời gian tái hợp hạnh phúc từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2019.

Nữ ca sĩ 26 tuổi hy vọng ca khúc của cô tìm được đồng cảm với rất nhiều chàng trai và cô gái trên thế giới này - những người từng yêu, đau khổ khi chia tay và tìm cách hàn gắn vết thương lòng. "Đó là cảm xúc chung của mọi người", Selena lý giải.

Nguồn tin tiết lộ vợ chồng Justin Bieber đều đã nghe bài hát mới của Selena và cố gắng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. "Justin giờ đã bước sang một chương khác trong đời. Anh hiểu Selena được phép phản ánh quá khứ theo cách của cô ấy. Justin và Hailey đều muốn Selena được hạnh phúc và có cuộc sống mới vui vẻ".

Justin đã kết hôn với Hailey trong khi Selena cũng đã vượt qua nỗi buồn tình yêu tan vỡ.

Hailey Bieber từng bị đồn có ý hăm dọa Selena Gomez khi cô đăng bài hát I'll Kill You chỉ vài phút sau khi Selena phát hành ca khúc mới. Tuy nhiên, Hailey đã lên tiếng bác bỏ đồn đoán này. "Xin hãy chấm dứt việc đặt điều. Không có cái gì gọi là 'phản pháo' ở đây cả. Điều này thật là nhảm nhí", người mẫu 22 tuổi bình luận.

Hoài Vũ (Theo E!News)