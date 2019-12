Selena Gomez loay hoay làm hòa với Bella Hadid 0 Sau thời gian unfollow vì cùng yêu ca sĩ The Weeknd, Selena Gomez cố gắng làm hòa với siêu mẫu Bella Hadid nhưng bị ngó lơ khiến cô thất vọng, nhất thời buông lời không hay.

Selena Gomez gần đây nhấn nút theo dõi lại Bella Hadid trên Instagram. Hôm 16/11, Bella đăng bức ảnh chụp cho thương hiệu Dior và Selena liền viết bình luận khen ngợi: "Rất xinh đẹp". Tuy nhiên, siêu mẫu 22 tuổi không phản hồi mà sau đó xóa luôn bức ảnh này. Người hâm mộ cũng chú ý rằng Bella chưa hề follow lại Selena.

Selena khen Bella Hadid xinh đẹp trên Instagram nhưng sau đó Bella xóa luôn ảnh.

Hành động của Bella bị nhiều người cho là "phũ" với Selena. Không ít ý kiến cho rằng Bella vẫn chưa quên được "thù" cũ với giọng ca Slow Down. Đầu năm 2017, Selena hẹn hò nam ca sĩ The Weeknd chỉ sau hai tháng anh chia tay Bella Hadid. Khi đó, Bella và Selena cùng hủy theo dõi nhau trên Instagram, kết thúc mối quan hệ bạn bè. Cuối năm 2017, Selena bỏ The Weeknd và quay lại với Justin Bieber. Vài tháng sau, The Weeknd tái hợp Bella Hadid. Tuy nhiên, cả hai mối tình này đều đã tan vỡ và hai cô gái hiện trong tình trạng độc thân.

Selena hẹn hò The Weeknd (phải) từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2017 trong khoảng thời gian nam ca sĩ chia tay Bella Hadid.

Selena đã nỗ lực làm hòa với Bella Hadid nên dường như cô khá thất vọng khi Bella không đón nhận thiện chí này. Trên một fanpage, Selena bình luận về chuyện Bella đã thẳng thừng xóa bức ảnh mà cô vừa khen đẹp: "Điều đó thật tệ nhỉ!". Nữ ca sĩ đính kèm biểu tượng mặt khóc.

Bình luận của Selena Gomez lại tạo nên một cuộc tranh luận mới giữa các fan về vụ lùm xùm này. Nhận thấy sự việc ngày càng bị đẩy đi xa, Selena đã lên tiếng xin lỗi vì comment của mình và khẳng định tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô viết: "Không, tôi không nên phát biểu khi không biết rõ sự thật. Tôi xin lỗi. Xin đừng làm tổn thương nữa. Cô ấy là một người tuyệt vời và tất cả chỉ là hiểu lầm".

Selena đăng lời xin lỗi để khép lại vụ ồn ào với Bella Hadid do các fan khuấy động.

Bella Hadid im lặng trước toàn bộ vụ việc. Theo TMZ, nguồn tin bên trong tiết lộ rằng Bella đã âm thầm liên lạc với Selena vào cuối tuần qua để giải thích rằng cô không hề có ý ghét bỏ gì Selena. Bella nói cô xóa ảnh trên Instagram chỉ đơn thuần vì không thích tấm hình đó.

Hoài Vũ (Theo Elle)