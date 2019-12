Selena Gomez hoảng loạn trước màn diễn 0 MỹVì quá lo lắng và căng thẳng, Selena Gomez gặp cơn hoảng loạn ngay trước màn trình diễn tại lễ trao giải American Music Awards vào tối 24/11.

Selena Gomez trở lại sân khấu sau hai năm vắng bóng với tiết mục biểu diễn mở màn lễ trao giải AMAs. Nguồn tin tiết lộ trên People, nữ ca sĩ đặt rất nhiều áp lực cho bản thân trước buổi trình diễn phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Vì vậy cô rơi vào trạng thái hoảng sợ và bất an.

Selena Gomez hát mở màn lễ trao giải AMAs.

Tờ Us Weekly cũng trích dẫn nguồn tin khác chia sẻ: "Selena đã luyện tập chăm chỉ và rất hào hứng trở lại sân khấu, nhưng nỗi lo lắng bủa vây ngay trước khi lên trình diễn. Cuối cùng, cô ấy vẫn cố vượt qua và hoàn thành màn biểu diễn".

Màn trình diễn của Selena Gomez tại AMAs 2019 Màn trình diễn của Selena tại AMAs 2019

Nhiều khán giả xem lễ trao giải qua truyền hình cũng cảm nhận được giọng hát của Selena run, yếu, phô và chênh nhiều nốt nhạc. Không ít ý kiến chê Selena trên Twitter nhưng cũng nhiều người bênh vực và thông cảm với nữ ca sĩ vì biết cô hay bị rối loạn lo âu. Về tổng thể, Selena đã có màn trình diễn xúc động, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo bạn bè nghệ sĩ tại nhà hát, đặc biệt là cô bạn thân Taylor Swift.

Taylor Swift (trái) reo hò cổ vũ Selena.

Selena đã biểu diễn hai ca khúc mới Lose You To Love Me và Look at Her Now. Cả hai bài hát đều được cho là viết về người yêu cũ, Justin Bieber. Selena từng đặt rất nhiều nỗi niềm, cảm xúc vào các ca khúc này nên cô cũng không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng khi diễn live.

Sau đêm trao giải, Selena chia sẻ trên Instagram: "Cảm giác thật tuyệt khi trở lại. Cảm ơn toàn bộ êkíp của tôi và các fan luôn sát cánh bên tôi. Màn trình diễn này là dành cho các bạn và vì các bạn! Thật hào hứng bắt đầu một chương mới".

Hoài Vũ