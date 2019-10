Selena Gomez chờ tình yêu mới 0 Nữ ca sĩ Selena Gomez chia sẻ cô đã độc thân suốt hai năm qua và mong tìm được một người bạn trai chân thành, đồng điệu.

Xuất hiện trong chương trình Zach Sang Show cuối tuần qua, Selena Gomez cởi mở tâm sự: "Tôi đã hoàn toàn độc thân trong vòng hai năm qua. Tôi háo hức chờ đợi xem tình yêu mới của mình sẽ như thế nào. Tôi muốn nó chân thành, chứ không muốn một mối quan hệ phụ thuộc, ồn ào hoặc thiếu sự giao tiếp. Khi bạn nhiều tuổi hơn, bạn sẽ tìm kiếm một người thực sự phù hợp với mình và có cùng nhịp cảm xúc".

Selena Gomez mong chờ một tình yêu mới chân thành.

Selena cho biết những kinh nghiệm yêu đương trong quá khứ giúp cô sáng suốt hơn. Người đẹp 26 tuổi dường như đề cập tới tình trường nhiều cay đắng với Justin Bieber. "Ở tuổi này, bạn đã có những trải nghiệm trong tình yêu và đã học hỏi được nhiều dù mối quan hệ cũ có chút tệ hại. Khi còn trẻ, bạn cứ nghĩ rằng sự phụ thuộc lẫn nhau cùng sự đam mê và thất vọng là tình yêu. Tôi từng tin vào điều đó suốt một thời gian dài", Selena bày tỏ.

Mặc dù nhớ cảm giác được yêu thương, hẹn hò, Selena chia sẻ rằng hiện tại cô vẫn rất thoải mái với cuộc sống độc thân: "Thú thực, chuyện hẹn hò khá căng thẳng nên tôi đã rất vui khi ở một mình. Chỉ có năm đầu tiên tôi vẫn thèm cảm giác được vuốt ve, yêu thương. Còn giờ đây mọi thứ tốt hơn nhiều. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thực sự tuyệt vời".

Selena Gomez chỉ vừa phát hành ca khúc Lose You To Love Me kể về cuộc tình cũ với Justin Bieber. Sau những lời trách móc, đau khổ vì người yêu chóng thay lòng đổi dạ, cô nhấn mạnh rằng "em cần đánh mất anh để tìm lại chính mình và để yêu". Cô gửi lời chào tạm biệt mối tình cũ với nụ cười trên môi.

MV "Lose You To Love Me" của Selena Gomez MV "Lose You To Love Me" của Selena Gomez

Selena cho biết, ca khúc này là nỗi niềm thực sự của cô một năm trước, trùng với thời điểm Justin yêu Hailey Baldwin chỉ sau 2 tháng chia tay Selena. "Tôi viết bài này cách đây hơn một năm rồi. Nó thực sự là một ca khúc đầy cảm xúc đối với tôi. Tôi đã phải mất một thời gian dài để vượt qua những nỗi đau ấy", nữ ca sĩ thổ lộ.

Hoài Vũ (Theo ET)