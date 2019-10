Selena Gomez bị chỉ trích khi mặc đồ của Kim Kardashian 0 Ca sĩ Selena Gomez bị các fan của cô bạn thân Taylor Swift 'ném đá' vì quảng bá cho bộ bodysuit của Kim Kardashian - người có mối thù với Taylor.

Hôm 28/10, Selena Gomez chia sẻ trên Instagram ảnh mặc bộ đồ định hình vóc dáng mang tên SKIMS do Kim Kardashian thiết kế. Cô selfie trong nhà tắm, khoe đường cong gợi cảm, khen bộ đồ "cực kỳ thoải mái" và đính kèm tên thương hiệu của sản phẩm. Trong khi các fan của Selena nức nở ngợi ca thân hình của Selena, các fan của Taylor Swift lại không hài lòng với điều này. Nhiều người tỏ thái độ bất bình và công kích Selena vì ủng hộ Kim - kẻ thù của Taylor Swift.

Selena Gomez đăng ảnh quảng bá cho dòng sản phẩm bodysuit của Kim Kardashian.

Kim Kardashian và chồng, rapper Kanye West, vốn có mâu thuẫn sâu sắc với Taylor Swift từ năm 2016 liên quan đến ca khúc Famous của Kanye. Trong bài rap này, Kanye từng viết: "Tôi nghĩ mình vẫn có thể sex cùng Taylor/ Vì tôi đã làm con khốn đó nổi tiếng". Cuộc tranh cãi, tố cáo nhau nảy lửa không phân thắng bại giữa hai bên diễn ra suốt những năm sau. Taylor đã viết nhiều ca khúc chửi xéo vợ chồng Kim-Kanye trong album Reputation. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone hồi tháng 9, Taylor vẫn gọi Kanye West là "kẻ hai mặt".

Selena Gomez dường như đã không lường trước được phản ứng dữ dội của cộng đồng fan Taylor Swift khi đồng ý làm người mẫu cho dòng sản phẩm của Kim. Tuy nhiên sau khi đọc được những lời chỉ trích trên mạng, Selena vội xóa bức ảnh này. Thay vào đó, cô đăng ảnh chụp cùng Taylor Swift và ngợi ca người bạn thân của mình.

Selena (trái) chia sẻ ảnh với Taylor, khẳng định tình bạn bền chặt không gì có thể lay chuyển.

Selena viết: "Dù có điều gì xảy ra, tôi cũng sẽ hết mình vì người bạn này. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình. Cậu đã dạy cho mình rất nhiều, đã luôn sát cánh bên mình qua mọi khó khăn. Bạn nhắc nhở mình để trở thành người tốt hơn, nhân ái hơn. Mình sẽ luôn ở bên bạn suốt cả cuộc đời này".

Trong cuộc phỏng vấn tuần trước tại show New Music Daily, Selena cũng đã tán dương tình bạn của cô với Taylor Swift và gia đình nữ ca sĩ. Selena tiết lộ rằng Taylor đã động viên cô vượt qua nỗi đau khi tình yêu (với Justin Bieber) tan vỡ: "Cô ấy thất vọng khi tôi thất vọng, cô ấy buồn khi tôi buồn".

Khi Selena hát ca khúc mới Lose You to Love Me tại nhà của bố mẹ Taylor, cả hai người đã khóc. "Đó không phải vì ca khúc này quá xúc động mà bởi lẽ khác. Hai bác đã nói với tôi lời đầu tiên rằng: 'Các bác rất hạnh phúc vì cháu đã ở đây. Sau tất cả những sóng gió, đây là khoảnh khắc thật tuyệt vời'. Đó là điều có ý nghĩa lớn lao với tôi", Selena tâm sự.

Hoài Vũ (Theo E!News)