Sao Việt hội tụ trong liveshow của diva Hàn

Sau lần song ca thành công cùng Thu Minh hồi tháng 6, So Hyang (váy đỏ) trở lại Việt Nam, thực hiện liveshow đầu tiên tại đây mang tên 'Spark Live Concert: So Hyang In Vietnam'. MC - diễn viên Trấn Thành giúp cô lên kịch bản chương trình, chọn nhạc và mời ca sĩ biểu diễn chung. Hari Won là cầu nối cô với khán giả và nghệ sĩ Việt Nam. Hoa hậu Thu Hoài (thứ hai từ phải sang) tài trợ cho đêm nhạc.