Sao Việt - Hàn hội ngộ trong đêm nhạc tại TP HCM 0 Mỹ Tâm, Minh Hằng, Park Jung Min... sẽ góp mặt trong đêm giao lưu văn hóa Seoul - TP HCM vào ngày 6/9, tại sân golf Tân Sơn Nhất.

Đêm giao lưu văn hóa Seoul - TP HCM với tên gọi "Colorful Seoul in HCMC" quy tụ nhiều ca sĩ của Hàn Quốc và Việt Nam với các tiết mục biểu diễn đặc sắc. Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm, Minh Hằng, Hari Won, Park Jung Min (SS501), diễn viên Hallyu Lim Ho, B Boy, dàn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc, dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn Pops và các ca sĩ opera Hàn Quốc. Ca sĩ Minh Hằng còn tham gia biểu diễn trong tại sự kiện "Beauty Seoul Roadshow" diễn ra vào ngày 5/9, tại Crescent Mall.

Ca sĩ Mỹ Tâm là nghệ sĩ nổi tiếng tham dự "Colorful Seoul in HCMC".

Đêm nhạc còn có sự tham dự của nhạc trưởng tài năng Lee Yong Ki. Ông sẽ chỉ huy dàn nhạc truyền thống Hàn Quốc trình diễn ca khúc OST From the begining to now của bộ phim truyền hình Winter Sonata và Hamanyeon, Onara – bản nhạc nằm trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Nàng Dae Jang Geum. Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn Pops gồm 40 thành viên sẽ trình diễn các bản nhạc trong phim Hậu duệ mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Yêu tinh, Những người thừa kế.

Trước khi sự kiện âm nhạc bắt đầu, khán giả có thể thưởng thức các món ăn đặc sắc của Hàn Quốc như cơm cuộn, cơm trộn, ttokbokki, thịt bò xào kim chi, há cảo xào chua ngọt, bánh kim chi, mỳ tương đen, thịt xào chua ngọt, nước gạo rang, cơm nắm, bánh rán nhân đường, sủi cảo, mỳ mallihyang...

Nam ca sĩ Park Jung Min (nhóm SS501) - người đóng cặp cùng ca sĩ Hariwon trong bộ phim Oppa, phiền quá nha dự kiến ra rạp trong thời gian tới.

Đây là sự kiện văn hóa nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu hình ảnh thủ đô Seoul trẻ trung, thân thiện, gắn kết tình hữu nghị giữa hai thành phố. Sự kiện đươc tổ chức tại sân khấu ca nhạc sân golf Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp. Đơn vị tổ chức là cơ quan phụ trách thương hiệu thành phố thuộc Cơ quan quy hoạch truyền thông nhân dân thành phố Seoul và Câu lạc bộ golf Long Biên, với sự giúp đỡ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam, Kocham, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc.

Seoul và TP HCM đã ký kết Hiệp ước thành phố hữu nghị vào tháng 10/2016. Sự kiện này sẽ góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai thành phố ngày càng gắn kết hơn và cũng là một cơ hội để tăng cường hợp tác thông qua trao đổi văn hóa.

Hải My