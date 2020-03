Sao thế giới tổ chức 'hòa nhạc tại gia' 0 Danh ca Elton John chủ trì buổi hòa nhạc trực tiếp tối 29/3 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Mariah Carey, Backstreet Boys, Demi Lovato... để quyên tiền chống dịch.

Sự kiện mang tên iHeart Living Room Concert for America được truyền hình trực tiếp trên kênh Fox vào 21h chủ nhật (theo giờ địa phương). Nhiều ca sĩ của Anh và Mỹ cùng tham gia buổi biểu diễn online khi mỗi người đều đang cách ly tại nhà riêng.

Elton John biểu diễn tại nhà riêng ở Anh.

Năm chàng trai The Backstreet Boys kết hợp trình diễn I Want It That Way.

Từ phòng khách trong ngôi nhà ở Anh, Elton John đóng vai trò chủ trì buổi hòa nhạc, kết nối các nghệ sĩ giữa hai bờ Đại Tây Dương. Danh ca 73 tuổi ban đầu cho biết ông không thể trình diễn vì "đây là ngôi nhà duy nhất tôi từng ở mà không có piano". Tuy nhiên sau đó, ông tìm được một chiếc đàn điện Yamaha và hát đoạn điệp khúc Don't Let The Sun Go Down On Me.

Elton kết thúc chương trình với lời nhắn nhủ: "Hãy giữ an toàn các bạn nhé. Gửi tình yêu tới mọi người. Khi dịch bệnh kết thúc, tôi sẽ ra ngoài kia trình diễn cho các bạn lần nữa". Trước đó, Elton John đã phải hủy tour diễn cuối cùng trong sự nghiệp vì Covid-19.

Từ Mỹ, nhóm nhạc The Backstreet Boys biểu diễn ca khúc đình đám một thời I Want It That Way. Năm thành viên hát từ năm địa điểm cách ly riêng. Cuối tiết mục, con trai ba tuổi của Nick Carter và hai cậu con trai của Kevin Richardson hát và đánh trống phụ họa.

Diva Mariah Carey thể hiện ca khúc hit năm 1996 Always Be My Baby từ phòng thu riêng tại nhà cô ở New York. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mặc dù chúng ta bị chia rẽ, không gì có thể xóa nhòa được cảm xúc của tôi khi biểu diễn ca khúc này".

Alicia Keys trình diễn ca khúc Underdog, Sam Smith hát How Do You Sleep, Demi Lovato xúc động với ca khúc Skyscraper, cặp đôi Shawn Mendes - Camila Cabello song ca My Oh My, nghệ sĩ 18 tuổi Billie Eilish cùng anh trai biểu diễn ca khúc vừa đoạt giải Grammy Bad Guy từ sofa phòng khách...

Số tiền thu được từ buổi hòa nhạc được quyên góp vào hai quỹ từ thiện của Mỹ là Feeding America và First Responders Children's Foundation, giúp đỡ mọi người vượt qua đại dịch. Mỹ hiện là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất thế giới với hơn 140.000 người, trong đó có hơn 2.400 người tử vong.

