Sao 'Thế giới hôn nhân' bị tẩy chay vì bê bối tình dục 0 Đóng vai phụ trong phim 19+ 'Thế giới hôn nhân', Lee Kyung Young chịu điều tiếng khi bị khơi lại scandal tình dục 18 năm trước.

Tài tử vào vai chủ tịch Yeo, một doanh nhân giàu có, quyền lực trong thị trấn, là bố của "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee đóng). Trong khi bộ phim được yêu thích, là đề tài bàn luận trên mạng xã hội, nam diễn viên trở thành đối tượng bị dân mạng "ném đá". Nhiều người bày tỏ cảm thấy khó chịu mỗi khi Lee Kyung Young xuất hiện trên màn ảnh. Họ cho rằng Hàn Quốc có nhiều diễn viên cùng lứa tuổi của Lee, có thể đảm nhận vai diễn này. Một số người không đồng tình với việc casting Lee vào phim.

Lee Kyung Young trong phim Thế giới hôn nhân.

Có người phán đoán: "Tôi nghĩ ông ta có ý đồ dơ bẩn với nữ diễn viên đóng vai con gái mình trong phim". Một số bình luận nổi bật khác gồm: "Tôi muốn xem phim của Kim Hee Ae nhưng lại có Lee Kyung Young", "Tại sao kẻ như hắn ta được trở lại đóng phim? Hàn Quốc quá nương tay với tội phạm tình dục. Đó là lý do tại sao những thứ như Phòng chat thứ N lặp đi lặp lại", "Hãy nhìn cách ông ta đi qua đi lại bên các diễn viên hậu bối! Ông ta không biết tự thấy nhục nhã sao?"... Trước loạt bình phẩm tiêu cực hướng về mình, nam diễn viên 60 tuổi chưa đưa ra phản hồi.

Năm 2002, Lee Kyung Young bị cáo buộc dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ tình dục. Anh yêu cầu một nữ diễn viên trẻ tên L. "đáp ứng" mình để đổi lấy vai diễn trong dự án phim. Trong ba lần sex, lần đầu tiên Lee được cho rằng không biết rõ tuổi tác của L., nhưng hai lần sau, anh bị buộc tội. Nam diễn viên bị tuyên án 10 tháng tù treo, quản chế hai năm và lao động công ích 160 giờ. Ngoài ra, nam diễn viên phải bồi thường cho những ám ảnh tâm lý của nạn nhân. Vì scandal, Lee rút khỏi showbiz một thời gian dài. Tới năm 2011, anh mới trở lại màn ảnh.

Lee Kyung Young bị bắt năm 2002.

Thế giới hôn nhân (The World of The Married) đang là tác phẩm của rating cao của truyền hình Hàn Quốc. Phim xoay quanh chuyện ngoại tình, yêu - hận của các cặp vợ chồng thượng lưu tuổi trung niên. Series phát sóng các tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, được dán nhãn 19+ vì nhiều cảnh bạo lực và tình dục.

Phong Kiều (Theo Koreaboo)