Sao phim cấp ba Hong Kong đơn độc khi bạn đời đột tử

Báo chí Hong Kong đưa tin, bạn đời của nữ diễn viên nổi tiếng Diệp Tử My qua đời đột ngột hôm 28/11/2018 vì bệnh tim. Căn bệnh khiến ông đột quỵ trên máy bay khi đang trên đường sang Mỹ, sau đó ông trút hơi thở cuối cùng mà không kịp nhìn mặt người thân thích. Cú sốc khiến Diệp Tử My rất đau khổ, suy sụp. Cô giấu mình trong nhà, không muốn gặp ai. Một người bạn của Tử My bày tỏ, họ lo lắng cho tình cảnh của cô hiện tại: không con cái, không chỗ dựa tinh thần, kinh tế không dư dả.

Diệp Tử My và ông Lu không có con chung, tuy nhiên ông Lu có một con trai riêng sống ở nước ngoài. Người con trai hiện chịu trách nhiệm lo ma chay cho bố. Theo một nguồn tin, Tử My và ông Lu không cùng đứng tên bất cứ tài sản nào, toàn bộ nhà, xe của ông Lu hiện đều do con trai ông là người thừa kế. Là một bác sĩ, ông có phòng khám ở khu Causeway Bay, và phòng khám giờ do con trai ông trực tiếp tiếp quản. Như vậy, Tử My "trắng tay".

Diệp Tử My đẹp nức tiếng một thời.

Không kết hôn, Diệp Tử My và ông Lu đã chung sống hơn 20 năm qua như vợ chồng, họ cũng không sinh con chung. Một nguồn tin cho hay, Diệp Tử My là người chủ động không muốn đẻ con với lý do không thích trẻ em. Khi được hỏi về chuyện hôn thú, cô cũng đáp rằng điều đó không quan trọng, đó chỉ là một cuốn sổ, không có tác dụng gì trong cuộc sống của hai người.

Diệp Tử My nổi tiếng Hong Kong nhờ gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, đặc biệt là bộ ngực cỡ 36F bốc lửa. Xuất hiện trong nhiều thước phim 18+ như Nhục bồ đoàn, Thánh tình... và được chú ý, tuy nhiên sau đó, Tử My dần rút lui khỏi giới giải trí, sống kín tiếng bên bạn đời Lu Xizhao.

Tử My và bạn trai khi ông còn sống.

Diệp Tử My đẹp bốc lửa trên màn ảnh

