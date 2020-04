Sao phim 'Beverly Hills Cop' qua đời vì Covid-19 0 Nam diễn viên gạo cội Allen Garfield từ biệt cõi đời vào ngày 7/4 ở tuổi 80 sau vài ngày nhiễm nCoV.

Người em gái Lois Goorwitz thông báo tin buồn với công chúng và giải thích cái chết của Allen Garfield là do những biến chứng của Covid-19.

Nam diễn viên Allen Garfield.

Trước khi qua đời, Allen Garfield sống tại Motion Picture Home - ngôi nhà dành cho những diễn viên nghỉ hưu. Ngoài Allen, sáu người khác sống ở đây và bốn nhân viên cũng nhiễm nCoV.

Allen Garfield sinh năm 1939 tại New Jersey trong một gia đình Do Thái. Sau khi tốt nghiệp, Allen làm phóng viên thể thao và học thêm diễn xuất vào ban đêm. Ông bắt đầu đóng phim vào cuối thập niên 1960 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hollywood thập niên 1970, 1980. Allen tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng thời đó như The Conversation, Nashville và Beverly Hills Cop 2 (vai cảnh sát trưởng). Trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên đã đóng hơn 100 bộ phim điện ảnh và truyền hình trước khi giải nghệ năm 2016 vì tuổi cao sức yếu.

Allen trong phim hài "Beverly Hills Cop 2".

Nhiều đồng nghiệp tri ân và bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Allen Garfield. Nam diễn viên James Woods - người từng đóng cùng Allen trong phim Citizen Cohn - chia sẻ: "Allen và tôi là bạn bè từ những ngày đầu bước chân vào nghề diễn. Chúng tôi đã có công việc tuyệt vời cùng nhau trong phim Citizen Cohn. Anh ấy là một người rất xuất sắc. Thật đau lòng khi nghe tin, Allen Garfield hãy yên nghỉ nhé!".

Nhiều diễn viên Hollywood đã qua đời trong tháng qua vì Covid-19. Tính đến ngày 8/4, Mỹ ghi nhận hơn 420.000 người nhiễm và hơn 14.000 người tử vong, hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới.

Hoài Vũ