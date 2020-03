Sao nhí Hollywood kêu gọi giúp em trai nghi nhiễm nCoV 0 MỹDiễn viên 12 tuổi August Maturo cho biết em trai đang bị ốm nhưng không thể tìm được nơi xét nghiệm nCoV ở quận Ventura County, California.

August Maturo (trái) và em trai.

Ngày 12/3, August Maturo đăng tải tâm thư lên Instagram 1,9 triệu người dõi theo, khẩn thiết mong mọi người trợ giúp. Cậu viết: "Em trai Ocean của tôi bị ốm. Em ấy đã xét nghiệm âm tính với cúm A và B, bởi vậy chúng tôi đề nghị xét nghiệm nCoV. Nhưng mọi người đoán xem? Em ấy không được xét nghiệm. Chúng tôi sống ở quận Ventura County, nơi có gần 1 triệu người nhưng chỉ 77 người được xét nghiệm. Hầu như không có nghĩa lý gì".

August nói điều cậu lo lắng nhất là nếu em trai mắc nCoV, bà nội sống cùng sẽ bị lây nhiễm: "Tôi không lo lắng quá cho Ocean bởi em ấy trẻ khỏe, nhưng tôi lo cho bà nội 80 tuổi đang sống với gia đình tôi. Các thành viên trong gia đình tôi cũng có tiền sử hen suyễn! Đây là ở Mỹ - tại sao không nơi nào xét nghiệm cho chúng tôi?".

Ngôi sao nhí của Hollywood hỏi các fan cách liên hệ với thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, và các đại diện địa phương để xin được xét nghiệm.

August Maturo bên MC Ellen Degeneres tại lễ trao giải Kid's Choice Award.

August Maturo sinh năm 2007, là một trong những ngôi sao triển vọng của Hollywood. Cậu đóng phim từ năm 4 tuổi và đã tham gia hàng loạt phim truyền hình. August nổi tiếng nhất với vai Auggie Matthews trong series ăn khách Girl Meets World. Những bộ phim khác cậu góp mặt như Teachers, The Odd Couple, Weeds, Raising Hope, See Dad Run, How I Met Your Mother, The Nun và Shepherd: The Story of a Jewish Dog... August có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội và từng làm khách mời trong nhiều talkshow truyền hình nổi tiếng của Mỹ.

Hoài Vũ