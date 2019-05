Sao nhí Hàn chăm sóc em ruột trong show truyền hình 0 William tủi thân vì cha chỉ để ý đến em út Bentley, Naeun đảm đang pha sữa và đút cho em trai... Những em bé gây sốt trong 'Siêu nhân trở lại' xứ Hàn

Siêu nhân trở lại là một chương trình truyền hình ăn khách phát sóng trên kênh KBS2 của Hàn Quốc. Những ông bố nổi tiếng có nhiệm vụ chăm sóc con trong 48 tiếng vắng vợ. Đôi khi, vài người bạn cũng nổi tiếng của những người cha sẽ ghé thăm để chơi đùa và hỗ trợ các cha con. Nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười của bố và con khi thiếu vắng người phụ nữ đã đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Sự đáng yêu và ngây ngô của những em bé trong chương trình cũng góp phần tạo nên tiếng vang lớn cho Siêu nhân trở lại.

William Hammington ghen tị với em trai

Hai anh em Hammington là con trai của nam diễn viên người Australia Sam Hammington và bà xã người Hàn Quốc Jung Yu Mi. Vì là con lai nên William và em trai Bentley sở hữu những nét đẹp rất Tây trên khuôn mặt khiến ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Không chỉ có ngoại hình đáng yêu, hai "hoàng tử nhí" còn khiến nhiều khán giả phải bật cười vì những câu nói, hành động ngộ nghĩnh.

Gia đình hai nhóc tỳ nổi tiếng William và Bentley Hammington.

Trong một tập Siêu nhân trở lại, William đã khiến nhiều người xem phải rơi nước mặt vì khuôn mặt buồn bã, tủi thân của cu cậu khi chứng chiến bố chăm sóc cho em trai. Sau khi nhìn thấy danh hài Sam cho Bentley uống sữa, cậu cả nhà Hammington cũng đòi bố cho mình uống. Tuy nhiên, William chỉ nhận được câu trả lời đầy "cay đắng" từ bố rằng: "Em Bentley uống trước".

Mủi lòng trước hành động ngộ nghĩnh của các sao nhí Hàn với em ruột William Hammington mếu máo vì bị bố mắng sau khi sặc sữa

Sau đó, cậu bé đã tự mình lấy sữa trong tủ lạnh để uống và không cẩn thận nên bị sặc. William kể lại chuyện đổ sữa ra nhà với Sam và bị anh giáo huấn một trận khiến cu cậu mếu máo, nức nở. Cậu cả ra sau sofa ngồi, bày tỏ sự thất vọng: "Trong mắt bố chỉ có Bentley và chẳng bao giờ thèm quan tâm đến mình". Phân đoạn William nói với cha rằng: "Điều ước của con là cũng được bố chăm sóc" đã khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt. Nhận ra mình đã không để ý nhiều đến cảm xúc của William, sau đó Sam đã dành thời gian chơi đùa và hóa thân thành nhân vật mà cậu bé thích để tạ lỗi.

Seol Ah luôn nhường nhịn các em

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hàn Quốc - Dong Gook khiến nhiều khán giả xem chương trình choáng ngợp vì gia đình có tận 5 thành viên nhí xinh xắn. Nam cầu thủ có hai cặp con gái sinh đôi là Jae Si - Jae Ah, Seol Ah - Soo Ah và một bé trai là Si An hay còn gọi là Dae Bak. Hai con gái lớn của Dong Gook đã nhận thức được những vất vả của bố nên thường đỡ đần chăm sóc 3 em nhỏ. Tuy nhiên, cách đối xử với hai người em bé hơn của cô chị thứ ba - Seol Ah cũng khiến nhiều khán giả phải thán phục vì sự nhường nhịn.

siêu nhân trở lại Seol Ah và Soo Ah cùng chăm sóc em trai Si An

Trong một tập của chương trình, cầu thủ Lee Dong Gook đưa các con của mình là Seol Ah, Soo Ah và Si An đến thăm chuyên gia chăm sóc trẻ em Oh Eun Young. Khi Seol Ah được Oh Eun Young hỏi bé làm gì khi giữa ba chị em xảy ra tranh chấp, cô bé đã khiến cha ngạc nhiên khi trả lời rằng: "Cháu tức giận nhưng cháu không nói gì. Cháu sẽ giữ nó trong lòng dù đó là việc thực sự khó khăn với cháu". Oh Eun Young tiếp tục hỏi: "Có khi nào cháu nghĩ mình sẽ nói những lời đó ra không?", Seol Ah không ngần ngại trả lời: "Không ạ. Vì cháu là một cô bé tốt".

Cầu thủ Dong Gook cùng 5 người con đáng yêu.

Chuyên gia họ Oh tiết lộ rằng Seol Ah là một người chị tốt biết nhường nhịn em và chấp nhận chịu phần thiệt về mình. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé có phần "già trước tuổi" Seol Ah đã để lại ấn tượng tốt trong lòng nhiều khán giả vì sự biết điều, hiểu biết.

Song Dae Han nhường đồ chơi cho em trai

Bộ ba Dae Han - Min Guk - Manse.

Bộ ba Dae Han, Min Guk, Manse - con trai Song Il Gook từng làm mưa làm gió cộng đồng khán giả xem truyền hình khi tham gia chương trình Siêu nhân trở lại vào năm 2014. Sự đáng yêu, dễ thương của ba anh em họ Song đã đem đến thành công ngoài mong đợi cho chương trình, kéo theo đó là độ phủ sóng rộng rãi của bộ ba ra khắp châu Á. Mỗi cậu bé đáng yêu theo những cách riêng nhưng có lẽ anh cả Dae Han là nhóc tì nhận được nhiều sự yêu quý từ người xem hơn cả vì luôn nhường nhịn trước hai người em nhỏ.

siêu nhân trở lại Bộ ba đình đám vui vẻ hát hò cùng bố

Một lần, anh cả Dae Han từng khiến Man Se khóc vì lấy đi món đồ chơi màu đỏ của cậu em út. Thấy vậy, Song Il Gook lấy lại đồ chơi từ tay Dae Han đưa cho Man Se và nói: "Dae Han, con có thể chơi với đồ chơi sau, Man Se chơi trước vì nó là đồ của em". Nhìn em trai vui vẻ chơi với đồ chơi, anh cả lủi thủi lui về phòng và chui vào chăn ngủ. Sau này, tài tử họ Song mới phát hiện đồ chơi mà Man Se đang chơi là của Dae Han, nhưng thay vì giải thích điều này với anh, Dae Han đã nhường cho em trai mình.

Na Eun pha sữa, bón thức ăn, dỗ dành em trai

Hai em bé lai Naeun và Gun Hoo.

Naeun và Gun Hoo - con của cầu thủ nổi tiếng Park Joo Ho cũng là những gương mặt "đốn tim" nhiều người xem truyền hình vì quá xinh xắn và dễ thương. Vì mẹ là người Thụy Sĩ nên hai chị em Naeun sở hữu vẻ đẹp lai. Ngoài ngoại hình đáng yêu được ví von như Suri Cruise, công chúa đầu lòng của Park Joo Ho còn có khả năng giao tiếp bằng bốn thứ tiếng Anh, Hàn, Đức, Tây Ban Nha. Naeun cũng được mọi người quý mến vì cách ăn nói lễ phép, biết yêu thương, nhường nhịn em trai.

siêu nhân trở lại Na Eun vào bếp pha sữa cho em trai

Trong suốt quá trình ghi hình Siêu nhân trở lại, Naeun khiến nhiều người bất ngờ vì quá thông minh, đảm đang. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé chăm sóc em vô cùng chu đáo, nhường nhịn Gun Hoo vô điều kiện. Naeun từng khiến người xem ngạc nhiên vì vào bếp pha sữa cho em trai và làm bữa sáng cho bố. Không chỉ chăm sóc tốt cho em trai, công chúa lai nhà Park Joo Ho cũng rất hòa đồng, quan tâm đến những em bé khác trong chương trình.

Thanh Huyền (Theo Soompi)