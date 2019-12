'Sao Mai' Diệu Ly làm MV tặng người yêu 0 Nhân dịp Giáng sinh, 'Sao Mai' Diệu Ly phát hành MV 'Nhớ mùa Noel' để dành tặng bạn trai.

Không phải là người Công giáo nên nữ ca sĩ từng không mấy quan tâm đến Giáng sinh. Vào dịp này, cô chỉ thấy không khí rộn ràng, vui vẻ hơn một chút khi cùng bạn bè đi ăn uống hoặc đi diễn. Tuy nhiên, từ ngày yêu bạn trai hiện tại, cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Anh mang đến cho cô những cảm nhận đặc biệt về mùa Giáng sinh và giúp cô hiểu, trân trọng ngày này. Vì vậy, cô quyết định làm MV để tặng cho anh. Cặp đôi đã yêu nhau từ lâu nhưng Diệu Ly kiên quyết giữ kín danh tính của bạn trai.

'Sao Mai' Diệu Ly làm MV tặng người yêu MV 'Nhớ mùa Noel'

Lời ca khúc Nhớ mùa Noel do Đài Phương Trang sáng tác, có nhiều điểm tương đồng với tâm trạng của Diệu Ly khi yêu: "Nghe lời tình yêu vỗ sóng trong ta. Nghe lời tình thân thắm thiết trong ta. Cho mùa sao sáng Noel mãi nở hoa". Nữ ca sĩ mong chuyển tải được sự nồng nhiệt, hân hoan và hạnh phúc của bản thân tới mọi người trong mùa Giáng sinh khi làm mới ca khúc này với cách hòa âm, phối khí rộn ràng hơn. Mỗi lần hát lên, cô đều cảm nhận được sự lấp lánh của những niềm vui và sự an lành. MV do nhà thiết kế Cao Minh Tiến làm đạo diễn.

Ca sĩ Diệu Ly.

'Sao Mai' Diệu Ly tên thật Mai Diệu Ly sinh năm 1991, xuất thân là hoạ sĩ nhưng có đam mê âm nhạc và chuyển sang ca hát chuyên nghiệp từ khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2015. Cô có sở trường ở dòng nhạc nhẹ và dân gian đương đại. Nữ ca sĩ hiện đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.