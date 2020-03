Sao Hollywood qua đời vì nCoV 0 MỹNam diễn viên Mark Blum của phim 'Blind Date', 'You' từ biệt cõi đời vào ngày 25/3 ở tuổi 69 sau khi nhiễm Covid-19.

Vợ của diễn Mark Blum - bà Janet Zarish - xác nhận trên tờ Fox News hôm 26/3: "Chồng tôi đã qua đời vào hôm qua, ngày 25/3 vì biến chứng của virus corona. Ông mất tại Bệnh viện New York-Presbyterian".

Nam diễn viên Mark Blum. Ảnh: Rex.

Phó chủ tịch của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) là nữ diễn viên Rebecca Damon cũng đăng tải tin buồn trên tài khoản Twitter: "Với nỗi buồn sâu sắc, tôi muốn thông báo rằng người bạn của chúng tôi kiêm thành viên của SAG đã tạ thế vì nCoV. Những ai may mắn được quen biết anh ấy sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm đẹp về một diễn viên tài năng, một giáo viên bậc thầy, một người bạn chân thành và một con người tuyệt vời".

Mark Blum sinh năm 1950 tại New Jersey, Mỹ. Ông đã cống hiến 50 năm cho sự nghiệp diễn xuất và nổi tiếng nhất trên màn ảnh thập niên 1980. Mark từng góp mặt trong phim Desperately Seeking Susan năm 1985 đóng cùng Madonna và Rosanna Arquette, phim Blind Date năm 1987 với Bruce Willis và Kim Basinger... Mark cũng đã tham gia hàng chục phim truyền hình như Law & Order, Miami Vice, You hay Mozart in the Jungle... Trước khi nhiễm nCoV và qua đời, nam diễn viên vẫn khỏe mạnh và xuất hiện trong hai bộ phim truyền hình là Almost Family và Billions vào đầu năm nay.

Nữ hoàng nhạc pop Madonna tưởng nhớ Mark Blum với bức ảnh cũ cùng ông trong phim Desperately Seeking Susan.

Trước Mark Blum, Hollywood cũng vĩnh biệt một tài năng khác trong làng giải trí vì Covid-19 là nhà viết kịch Terrence McNally. Ông qua đời tại bệnh viện ở Florida vào ngày 24/3. Tính đến 26/3, Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với 85.000 ca nhiễm, 1.300 người tử vong.

Hoài Vũ