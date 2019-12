Sao gốc Việt bị cắt nhiều cảnh trong phần cuối 'Star Wars' 0 Nhân vật thợ máy Rose Tico do Kelly Marie Trần thủ vai xuất hiện quá ít so với phần phim trước khiến nhiều fan 'Star Wars' bức xúc với các nhà làm phim.

Ở phần cuối mang tên Star Wars: The Rise of Skywalker dài tới 2 tiếng 35 phút, Kelly Marie Trần chỉ xuất hiện trên màn ảnh 76 giây. Trong khi đó ở phần Star Wars: In The Last Jedi năm 2017, cô góp mặt tới 10 phút 53 giây và thuộc tuyến vai quan trọng của phim.

Kelly Marie Trần trong Star Wars: The Rise of Skywalker.

Nhân vật nữ thợ máy Rose Rico quả cảm và vui tính của Kelly vốn được các fan của Star Wars yêu thích. Tuy nhiên, vì Kelly là diễn viên gốc Á đầu tiên tham gia dàn diễn viên bom tấn này, một bộ phận mang tư tưởng phân biệt chủng tộc tỏ ra khó chịu và đã tấn công cô trên mạng xã hội bằng những lời lẽ lăng mạ. Tháng 6/2018, Kelly buộc phải đóng Instagram. Cô cũng đăng bài viết trên tạp chí The New York Times trải lòng về sự đau khổ khi bị xúc phạm đồng thời đáp trả những ý kiến phân biệt chủng tộc nhắm vào cô. Phản ứng mạnh mẽ của Kelly Marie Trần nhận được sự ủng hộ, động viên của đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi phần cuối của Star Wars vừa ra rạp với quá ít đất diễn cho ngôi sao gốc Việt đã khiến rất nhiều người thất vọng. Họ cho rằng các nhà biên kịch của bộ phim đã bị tư tưởng phân biệt chủng tộc của một bộ phận khán giả cực đoan chi phối. Hashtag #RoseTicoDeservedBetter (nhân vật Rose Tico xứng đáng được đối xử tốt hơn) trở thành làn sóng lan truyền trên mạng xã hội từ cuối tuần qua. Đạo diễn Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) Jon M. Chu cũng đăng tải hashtag này kèm theo lời tuyên bố, anh sẵn sàng làm phần phim riêng về nhân vật Rose Tico cho kênh Disney+ nếu được đồng ý.

Kelly tại lễ ra mắt phim "Star Wars" ngày 17/12 tại London.

Ngày 29/12, nhà đồng biên kịch của phim là Chris Terrio đã lên tiếng giải thích lý do Kelly Marie Trần không xuất hiện nhiều trong phần phim mới. Chris khẳng định nhiều cảnh quay của Kelly với ngôi sao quá cố Carrie Fisher đã bị cắt bỏ vì không tương thích. Nữ minh tinh Carrie Fisher qua đời vì trụy tim vào năm 2016 khi đang quay Star Wars: In The Last Jedi. Bởi vậy, đạo diễn J.J. Abrams và các nhà biên kịch đã phải sửa kịch bản và sử dụng hình ảnh Carrie Fisher từ những phần phim trước để đưa vào phần cuối Star Wars: The Rise of Skywalker.

"Một trong những lý do Rose Tico có ít cảnh hơn chúng tôi muốn là vì khó khăn trong việc sử dụng những thước phim có Carrie Fisher", nhà biên kịch giải thích. "Chúng tôi muốn Rose đóng vai trò như mỏ neo tại căn cứ kháng chiến cùng Tướng quân Leia. Một vài cảnh chúng tôi đã viết cho riêng hai nhân vật Rose và Leia nhưng khi dựng phim, mức độ chân thật lại không đạt được như chúng tôi kỳ vọng. Bởi vậy, không may mắn, những cảnh này đã bị cắt".

Chris Terrio cho biết, đội ngũ làm phim đã rất đắn đo khi phải bỏ nhiều cảnh có Rose Tico. "Chúng tôi rất yêu nhân vật này và yêu Kelly - đó cũng chính là lý do chúng tôi để cô ấy xuất hiện cùng người được yêu quý trong dải ngân hà, Tướng quân Leia", Chris chia sẻ.

Trailer phần cuối 'Star Wars' Kelly Marie Trần xuất hiện trong Trailer Star Wars: The Rise of Skywalker

Kelly Marie Trần sinh ra và lớn lên ở San Diego, Mỹ. Bố mẹ cô đều là người Việt Nam di cư sang Mỹ. Cô tốt nghiệp Đại học California (UCLA) nhưng lại quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Ban đầu, Kelly đi hát tại nhà hát kịch địa phương, sau đó luyện tập trong các nhóm hài. Cô đóng phim từ năm 2011, góp mặt trong nhiều series phim hài như Ladies Like Us, About a Boy, các video quảng cáo, phim ngắn trên Youtube và làm khách mời trong một số show truyền hình của Mỹ. Tuy nhiên cô chưa thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ với người xem. Sau khi tham gia bom tấn Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi năm 2017, Kelly Marie Trần mới nổi tiếng và vụt sáng trở thành một ngôi sao mới ở Hollywood.

Hoài Vũ