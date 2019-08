Sao 'Con nhà siêu giàu châu Á' bị tố cáo hách dịch ở trường quay

Constance Wu - nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng với bộ phim Crazy Rich Asians và Fresh Off the Boat - vừa được mời đóng trong phim Hustlers do Jennifer Lopez làm sản xuất kiêm thủ vai chính. Một nguồn tin ở trường quay cho biết Constance Wu mắc bệnh ngôi sao, có thái độ rất kiêu ngạo.

Constance Wu (bên trái) và Jennifer Lopez ở trường quay Hustlers.

"Cô ấy kiểu như khó ở, luôn nói không đồng ý cái này cái kia", nguồn tin kể. "Cô ấy tài năng thật đấy nhưng là một người khó tính. Đảm nhận vai trò quan trọng trong bộ phim này nên cô ấy nghĩ chẳng vấn đề gì khi đối xử tồi tệ với mọi người. Cô ấy sẵn sàng lớn tiếng khi xảy ra bất kỳ điều gì".

Nữ diễn viên 37 tuổi cũng gây khó chịu với êkíp khi thả chú chó cưng của mình chạy khắp căn penthouse ở Chelsea - nơi nhà sản xuất thuê để quay phim Hustlers.

Theo trang Pagesix, đại diện của Constance Wu đã nhắn các tờ báo phải để tên cô lên đầu danh sách dàn sao Hustlers khi viết bài, trên cả Jennifer Lopez và Cardi B. Theo nguồn tin, Jennifer Lopez và các đối tác sản xuất bộ phim đã đồng ý ghi tên Constance Wu lên vị trí đầu trên các tờ áp phích quảng cáo.

Trailer phim "Hustlers" Trailer phim "Hustlers" - bộ phim kể về nhóm vũ công thoát y trả thù các khách hàng phố Wall

Hồi tháng 5, Constance Wu từng bị chỉ trích kịch liệt vì có hành động "ăn cháo đá bát" với đội ngũ sản xuất phim sitcom Fresh Off the Boat. Constance vốn đảm nhận vai chính trong bộ phim này từ năm 2015, nhưng từ sau thành công vang dội của phim điện ảnh Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) năm ngoái, thái độ của cô đã quay ngoắt 180 độ. Khi nhà sản xuất thông báo sẽ làm phần tiếp theo của Fresh Off the Boat, Constance liền viết ngay bình luận "không thích" và phàn nàn trên mạng xã hội với dòng tweet: "Chết tiệt... Chán".

Constance Wu trong phim "Con nhà siêu giàu châu Á".

Constance Wu sau đó lên tiếng thanh minh rằng đó là cảm xúc bột phát bởi cô rất buồn khi phải từ bỏ những dự án lớn khác để đóng tiếp bộ phim truyền hình này. Thêm vào đó, nữ diễn viên cho biết vai diễn của cô trong Fresh Off the Boat đã trở nên quá nhạt và dễ dãi, khiến cô muốn tìm những thử thách cao hơn.

Hoài Vũ (Theo Pagesix)