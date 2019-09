Sao 'Chị đẹp mua cơm cho tôi' tậu nhà triệu USD 0 Tài tử Jung Hae In mua tòa nhà 10 tầng ở Seoul nhằm mục đích kinh doanh.

Tờ Naver đưa tin, Jung Hae In mới đây tậu một tòa nhà ở khu Cheongdam, giá 4,4 tỷ won (khoảng 3,67 triệu USD). Tòa nhà được xây dựng từ năm 1984, bao gồm 10 tầng. Theo các chuyên gia bất động sản, dù kiến trúc đã cũ, tòa nhà có thể có tỷ suất lợi nhuận lớn nếu được tu sửa tốt.

Tài tử Jung Hae In.

Công ty quản lý của Jung Hae In từ chối chia sẻ về việc tài tử này tậu nhà.

Jung Hae In sinh năm 1988 và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, đóng cặp cùng Son Ye Jin. Trước đó, anh gây ấn tượng với vai nam thứ bên cạnh Suzy và Lee Jong Suk trong While You Were Sleeping (Khi nàng say giấc). Gần đây, anh đóng phim Tune In For Love cùng diễn viên Kim Go Eun.

Nguyễn Hương (Theo News)