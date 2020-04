Sao Broadway hát trên ban công New York mỗi tối 0 Sau khi chiến thắng Covid-19, nghệ sĩ 62 tuổi Brian Stokes Mitchell hàng ngày đứng trên ban công nhà riêng ở New York biểu diễn cổ vũ các nhân viên y tế.

Brian Stokes Mitchell hát từ ban công nhà riêng ở New York sau khi khỏi Covid-19.

Vào 19h mỗi tối, sau khi cùng mọi người vỗ tay ủng hộ "các chiến sĩ áo trắng" trên mặt trận chống Covid-19, Brian Stokes Mitchell lại trình diễn ca khúc The Impossible Dream. Ngôi sao Broadway vén tấm rèm cửa sổ, vẫy tay chào mọi người dưới đường và cất cao giọng hát. Bài hát với giai điệu du dương và ca từ chứa chan niềm hy vọng như một cách để Brian Stokes Mitchell trấn an người dân New York giữa đại dịch chết chóc và là lời cảm ơn của ông gửi đến các y bác sĩ.

Sao Broadway đứng hát trên ban công New York mỗi tối Brian Stokes Mitchell biểu diễn trên ban công

Brian nhiễm nCoV vào tháng trước và phải nhập viện điều trị khi bị sốt cao 40 độ. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nam diễn viên khỏi bệnh và được về nhà cách ly. "Khi tôi bắt đầu cảm thấy không còn triệu chứng nào và hít sâu mà không bị ho, tôi bắt đầu hát tặng các nhân viên y tế và đội ngũ phản ứng nhanh", Brian Stokes Mitchell chia sẻ trên New York Daily News.

Người dân đứng dưới đường nghe Brian hát.

Một số người bạn của Brian như nghệ sĩ piano Will Johnson chiều nào cũng tới nghe ông hát. Những người đi đường cũng dừng lại, đứng cách nhau 2 m, xem màn biểu diễn của Brian trong khoảng hai phút. New York hiện vẫn thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra ngoài. Thành phố này đang là tâm dịch thế giới với 222.284 ca nhiễm, 14.636 ca tử vong.

Brian Stokes Mitchell sinh năm 1957, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Ông là một trong những diễn viên chính của nhà hát Broaway từ thập niên 1990 đến nay. Brian từng giành giải thưởng Tony năm 2000 ở hạng mục Nam diễn viên nhạc kịch xuất sắc với vở Kiss Me, Kate. Ngoài ra, nam diễn viên còn góp mặt trong hơn 10 bộ phim truyền hình.

Hoài Vũ