Sao 'Alice in Wonderland' có bạn trai kém 21 tuổi 0 Nữ diễn viên Helena Bonham Carter tiết lộ, người tình trẻ kém 21 tuổi, Rye Dag Holmboe, đến với cô như một phép nhiệm màu sau cuộc tình đổ vỡ với đạo diễn Tim Burton.

Helena Bonham Carter (53 tuổi) nắm tay Rye Dag Holmboe (32 tuổi) tới lễ trao giải Women of the Year Awards của tạp chí Harper’s Bazaar tối 29/10 tại London. Helena không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được người tình trẻ và điển trai hộ tống trên thảm đỏ.

Helena Bonham Carter bên bạn trai trên thảm đỏ ngày 29/10. Ảnh: Rex.

Bạn trai của Helen là một nhà văn Anh. Rye Dag Holmboe gặp nữ minh tinh vào hè năm ngoái thông qua bạn bè giới thiệu. Họ nhanh chóng nảy nở tình yêu và công khai mối quan hệ vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Helena khá kín tiếng về chuyện tình mới này.

Trên tạp chí Harper's Bazaar vừa phát hành, ngôi sao Alice lạc vào xứ sở thần tiên mở lòng chia sẻ về chàng người tình kém cô 21 tuổi. Bà mẹ hai con tâm sự, Rye Dag Holmboe giúp trái tim cô hồi sinh sau những tháng ngày đau khổ: "Bạn chia tay, đau buồn rồi mệt mỏi vì những nỗi buồn ấy. Và sau đó cuối cùng bạn cũng bước tiếp. Giờ đây tôi rất hạnh phúc khi có người đàn ông khác. Anh ấy là phép mầu nhiệm bất ngờ đến với cuộc đời tôi".

Nữ diễn viên 53 tuổi gợi cảm trên tạp chí Bazaar.

Helena Bonham Carter từng trải qua 14 năm gắn bó với đạo diễn Tim Burton và có hai người con. Cô là "nàng thơ" của chồng trong rất nhiều bộ phim như Planet of the Apes (2001), Big Fish (2003), Charlie and the Chocolate Factory, Corpse Bride (2005), Sweeney Todd (2007) và Alice in Wonderland (2010)... Họ từng coi nhau như tri âm tri kỷ, không chỉ hợp nhau về phong cách nghệ thuật mà còn rất ăn ý trong lối sống có phần hơi lập dị. Hai người chia tay vào năm 2014 và Helena đã mất một thời gian dài chống chếnh vì cô đơn.

Hoài Vũ (Theo Harper’s Bazaar)