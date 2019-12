Robert Pattinson: 'Tôi sẽ đóng phim sex nếu không làm nổi Batman' 0 Nam diễn viên Robert Pattinson tự tin mình phù hợp với vai diễn người Dơi trong bộ phim sắp tới và không lo ngại sự phản đối của nhiều người.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian vào tuần này, Robert Pattison chia sẻ về dự án phim Batman mà anh thủ vai chính: "Tôi cảm thấy có một sự kết nối với nó. Tôi không biết tại sao nữa, chỉ là tôi thực sự muốn đóng vai đó. Đó là một thứ không thể xác định được".

Robert Pattinson được chọn đóng vai Batman của vũ trụ điện ảnh DC.

Trước sự chỉ trích của nhiều fan DC cho rằng Pattinson không đủ sức đóng người Dơi, nam diễn viên thẳng thắn phản hồi: "Có quá nhiều kỳ vọng vào bộ phim nên bất cứ khi nào tôi nói điều gì, họ đều bảo tôi là đồ ngốc. Nhưng thôi nào, tôi vẫn chưa bắt đầu đóng mà! Không có sự chỉ trích nào khắt khe với tôi hơn là chính tôi, bởi vậy tôi chẳng cần lo lắng lời ra tiếng vào của ai cả".

Khi được hỏi nếu vai diễn Batman không được như mong đợi, thậm chí là thất bại, Pattinson sẽ đối mặt ra sao, nam diễn viên 33 tuổi liền cười tủm tỉm và đáp: "Tôi sẽ đóng phim cấp 3, nhưng là kiểu phim sex nghệ thuật ấy".

Các diễn viên từng đóng Batman đều lớn tuổi hơn Robert Pattinson.

Bộ phim The Batman dự kiến được công chiếu vào năm 2021. Đạo diễn của phim là Matt Reeves - người từng thực hiện hai phần phim Planet of the Apes năm 2014 và 2017. Matt Reeves tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Robert Pattinson và những phá cách trong phần phim này. "Chàng ma cà rồng" sẽ là Batman trẻ nhất trong lịch sử những tài tử từng hóa thân vào nhân vật người Dơi. Mặc dù không ít ý kiến phản đối Pattinson, các fan của anh lại rất kỳ vọng và tin rằng phong cách lạnh lùng, bí ẩn của nam diễn viên xứ sương mù sẽ rất hợp để vào vai chàng triệu phú Bruce Wayne.

Hoài Vũ