Rạp Việt tháng 8: 'Cha ma' Đan Trường cạnh tranh dàn tài tử Hollywood 0 Tháng 8/2019, điện ảnh Việt có 6 phim đổ bộ rạp chiếu, cạnh tranh với bom tấn ngoại truyện 'Fast & Furious' và phim của Leonardo, Brad Pitt...

Chuyện ngày xưa ở... Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood)

Khởi chiếu: 16/8/2019

Thể loại: tâm lý, hài

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Mike Moh...

Trailer Once Upon A Time In Hollywood

Hollywood năm 1969 hào nhoáng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mặt tối. Từ ngôi sao hạng A, Rick Dalton rơi vào những ngày bế tắc của sự nghiệp diễn xuất. Anh cùng Cliff Booth - bạn thân kiêm cascadeur riêng - vật lộn để tồn tại ở kinh đô điện ảnh thế giới. Trong hành trình này, họ gặp gỡ minh tinh Sharon Tate, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long và nhiều tên tuổi lớn khác của nền công nghiệp phim.

Cha ma

Khởi chiếu: 23/8/2019

Thể loại: kỳ bí, tâm linh, tâm lý

Diễn viên: Đan Trường, Ngọc Duyên, Phương Anh Đào

Teaser phim Cha ma

Cô sinh viên tên Nhi nhận công việc bảo mẫu ở một gia đình đơn thân, chăm sóc một bé gái khi mẹ cô bé vắng nhà. Khi đêm xuống, Nhi thường nghe tiếng hát văng vẳng trong căn nhà và gặp nhiều chuyện kỳ lạ.

Những cánh én đầu tiên

Khởi chiếu: 9/8/2019

Thể loại: tài liệu

Trailer phim Những cánh én đầu tiên

Dựa trên lời kể của các nhân chứng lịch sử, phim tái hiện trận đánh của không quân Việt Nam tại cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa năm 1965 bằng hình ảnh 3D.

Thưa mẹ con đi

Khởi chiếu: 16/8/2019

Thể loại: tình cảm, gia đình

Diễn viên: Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Đào, Hồng Ánh, Kiều Trinh, Thanh Tú...

Trailer Thưa mẹ con đi

Sau vài năm sống ở nước ngoài, Văn đưa bạn trai là Ian về thăm nhà. Trước tình thương của bà nội, kỳ vọng của mẹ và sự tò mò của họ hàng, anh lưỡng lự trước quyết định công khai chuyện tình đồng giới của mình.

Cậu chủ ma cà rồng

Khởi chiếu: 23/8/2019

Thể loại: giả tưởng, kỳ bi

Diễn viên: Trương Minh Thảo, Võ Đặng Duy Luân, Nhật Hạ, Trúc Mây, Lâm Hương Giang...

Trailer Cậu chủ ma cà rồng

Với những mục đích khác nhau, năm cô gái cùng tham gia một cuộc tuyển chọn gắt gao tại biệt thự của cậu chủ ma cà rồng. Bước vào đây, họ có thể phải đối mặt ranh giới sinh tử.

Anh thầy ngôi sao

Khởi chiếu: 30/8/2019

Thể loại: tình cảm, hài

Diễn viên: Huyme, Đức Thịnh, Miu Lê, Xuân Nghị, Gil Lê...

Trailer Anh thầy ngôi sao

Nuôi mộng làm ca sĩ nhưng bất thành, Hoàng đành ra đảo Quý làm thầy giáo. Tại đây, anh trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười vì đời sống thiếu thốn, học trò nghịch ngợm, thường xuyên cãi nhau với cô gái miền biển tính tình thô kệch là Sâm.

Ngôi nhà bươm bướm

Khởi chiếu: 30/8/2019

Thể loại: gia đình, tình cảm, hài

Diễn viên: Thành Lộc, Quang Minh, Liên Bỉnh Phát, Hoàng Yến Chibi, Hồng Đào, Trịnh Tú Trung...

Trailer Ngôi nhà bươm bướm

Sau thời gian hẹn hò, Hoàng và Mai quyết định gắn kết với nhau bằng một lễ cưới, nhưng chuyện tình của họ vấp phải sự ngăn cản của gia đình hai bên. "Ba mẹ" của Hoàng là một cặp đôi đồng tính nam, họ bối rối khi phải gặp gỡ thông gia, còn bố mẹ của Mai tỏ thái độ khó chấp nhận gia đình thông gia đặc biệt như vậy.

Hobbs & Shaw

Khởi chiếu: 2/8/2019

Thể loại: hành động

Diễn viên: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González

Trailer Hobbs & Shaw

Đây là tập ngoại truyện của thương hiệu phim đua xe Fast & Furious, tập trung vào hai nhân vật đặc vụ Hobbs và tay đánh thuê Shaw. Hai gã cơ bắp vốn không ưa nhau phải hợp thành một đội, truy tìm một virus có tính hủy diệt cao bị đánh cắp bởi một tổ chức khủng bố.

The White Storm: Drug Lords

Khởi chiếu: 9/8/2019

Thể loại: hình sự, hành động

Diễn viên: Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Miêu Kiều Vỹ...

Trailer The White Storm

Thanh tra Dư Thuận Thiên nhận nhiệm vụ tổ chức cuộc truy quét lớn, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy tại Hong Kong. Trong cuộc chiến cam go này, anh đối mặt với trùm ma túy sừng sỏ Phùng Chấn Quốc. Từ đây, mối quan hệ huynh đệ bị chôn vùi nhiều năm giữa họ được lật mở.

Lối thoát trên không | EXIT

Khởi chiếu: 9/8/2019

Thể loại: giả tưởng, giật gân, tình cảm, gia đình

Diễn viên: Jo Jung Suk, Lim Yoona...

Trailer phim Hàn EXIT

Cuộc đời Jong Nam trở nên bết bát khi lâm vào cảnh thất nghiệp, thất tình. Giữa lúc cuộc đời vô định, Jong Nam đối mặt với một thảm họa thực sự và đáng sợ hơn: một loại khí ga lan tỏa trong không khí khiến nhiều người dân Seoul chết sau vài phút tiếp xúc. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc buộc Jong Nam vận dụng các kỹ năng leo núi có được từ lâu để giải cứu bản thân và gia đình. Đồng hành cùng anh trong cuộc chiến này là cô gái trong mộng của anh tên Eui Ji.

Dora và thành phố vàng mất tích | Dora and the Lost City of Gold

Khởi chiếu: 9/8/2019

Thể loại: phiêu lưu, gia đình, hài

Diễn viên: Isabela Moner, Jeffrey Wahlberg, Benicio Del Toro, Eva Longoria, Eugenio Derbez

Trailer Dora và thành phố vàng mất tích

Sau khi tìm thấy một thành phố vàng bí ẩn, bố mẹ của Dora gửi con gái tới sống ở nhà một người họ hàng, cho cô bé đi học ở một trường phổ thông bình thường vì lo lắng cô bé gặp nguy hiểm. Nhưng với đam mê khám phá ăn vào máu, Dora vẫn bị cuốn vào cuộc phiêu lưu.

>> Xem tiếp: Các phim khác ra rạp trong tháng 8