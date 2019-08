Quý tử của An Dĩ Hiên được đeo nhẫn kim cương khi chào đời

Trưa 18/7, diễn viên An Dĩ Hiên đăng ảnh trên Weibo để báo tin cô đã "mẹ tròn con vuông". Trong bức ảnh được chia sẻ, em bé vừa chào đời được đeo hai chiếc nhẫn kim cương trên hai ngón chân, mang ý nghĩa biểu trưng rằng con trai chính là kết tinh tuyệt vời của cha mẹ. An Dĩ Hiên cũng cho biết, bé trai mắt to, mí mắt rõ ràng, sâu, bé được mẹ gọi là "66". Cô trải lòng: "Sự hiện diện của 66 giúp gia đình thêm phần ấm áp. Những ngày sau này, hãy để bàn tay của cha mẹ dẫn dắt đôi bàn tay nhỏ bé của con, cùng nhau hướng về hạnh phúc".

Trang Tencent liên lạc với gia đình An Dĩ Hiên, phía này tiết lộ em bé chào đời buổi sáng tại bệnh viện ở Đài Loan, nặng gần 2,9 kg.

An Dĩ Hiên khoe hình ảnh con trai vừa chào đời.

Trong chia sẻ của mình, An Dĩ Hiên tiết lộ em bé chào đời trông xinh xắn hơn rất nhiều so với hình ảnh siêu âm, đồng thời bày tỏ lời cảm kích đến sự yêu thương của ông xã. Nữ diễn viên cho biết, suốt thời gian cô vượt cạn, chồng cô - doanh nhân Trần Vinh Luyện đã luôn ở bên, chăm sóc mẹ và em bé vô cùng chu đáo, khiến cô "hạnh phúc không nói nên lời". Cô tâm sự: ""Khoảnh khắc anh quỳ xuống cầu hôn em, em đã tự hứa với bản thân sẽ đem đến cho anh một gia đình trọn vẹn. Hôm nay, điều đó đã trở thành sự thật".

Sau sinh, An Dĩ Hiên được chồng chăm chút từng tí. Buổi trưa, không chỉ giúp vợ cho em bé ngủ, anh còn đưa vợ đi tắm thuốc cho nhanh lại người, đồng thời giúp vợ ngâm chân để giảm phù nề. Công việc của An Dĩ Hiên giờ chỉ là ăn uống, tẩm bổ để con có sữa bú. Nữ diễn viên đùa, cô "không khác gì bò mẹ".

Sau khi An Dĩ Hiên chia sẻ tin vui, khán giả dành cho cô nhiều lời chúc mừng, không ít người ghen tị với hạnh phúc trọn vẹn của cô. Nhiều người nhận xét, nàng "Bạch Cốt Tinh" sướng từ trong trứng nước, đẻ ra đã là con nhà giàu, đến khi kết hôn lại lấy được chồng "quốc dân".

Chồng của An Dĩ Hiên là Trần Vinh Luyện, chủ hàng loạt sòng bài lớn, nhỏ ở Macau, khối tài sản hàng tỷ USD. Anh từng bỏ ra gần 2 năm kiên trì đeo đuổi người đẹp, thậm chí nhẫn nại theo cô từ New York tới Paris, Đại lục rồi về Đài Loan. Cuối cùng, tấm chân tình của anh mới khiến cô cảm động và đồng ý. Từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn, lúc nào cô cũng được anh yêu chiều, nâng niu như nàng công chúa.

An Dĩ Hiên và chồng.

Một nguồn tin cho hay, An Dĩ Hiên bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, việc mang thai được cho là khá nguy hiểm. Tuy nhiên, cô đã vượt qua mọi trở ngại để sinh em bé khỏe mạnh, bình an. Ban đầu, cô muốn sinh thường để trải nghiệm cảm giác "vượt cạn", nhưng bác sĩ tư vấn nhắc đến các rủi ro, cuối cùng, cô quyết định sinh mổ.

An Dĩ Hiên là cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ, cô tham gia nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Tân Thủy Hử...

Nguyễn Hương (Theo News)