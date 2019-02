Quốc Cơ - Quốc Nghiệp muốn lập kỷ lục Guinness tại Việt Nam

Trong buổi trò chuyện, anh em 'hoàng tử xiếc' chia sẻ kỷ niệm về những kỷ lục Guinness mà cả hai lập được tại Tây Ban Nha và Italy. Họ nhận được nhiều lời mời tham dự các chương trình tìm kiếm tài năng trên thế giới như 'American’s Got Talent' hay 'Asia’s Got Talent', nhưng cả hai quyết định chọn thi tài ở 'Britain’s Got Talent' vì đây là quê hương của format truyền hình này. Quốc Cơ kể: "Trước đêm bán kết, Quốc Nghiệp bị té đập đầu rất mạnh, nhưng cả hai đã cố gắng thể hiện thật tốt để có mặt trong đêm chung kết. Cả hai muốn giới thiệu nghệ thuật xiếc đến thế giới nên quyết tâm hoàn thành bài thi của mình dù bị chấn thương nặng". Trong đêm chung kết 'Britain’s Got Talent', khán giả cổ vũ quá to khiến Quốc Cơ không thể tập trung, anh phải đứng rất lâu trên cột trụ trong khi mắt bị bịt kín. Anh mất gần một phút định thần rồi mới dám thực hiện cú nhảy xuất thần không có dây đeo bảo hiểm.