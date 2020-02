Quentin Tarantino có con đầu lòng ở tuổi 56 0 Đạo diễn 'Once Upon a Time in Hollywood' Quentin Tarantino và người vợ trẻ chào đón một cậu con trai vào ngày 22/2.

Nhà làm phim người Mỹ và nữ diễn viên Israel Daniella Pick thông báo tin vui với công chúng thông qua người đại diện. Vợ chồng Quentin Tarantino ngập tràn hạnh phúc khi có con đầu lòng sau hai năm kết hôn. Quentin năm nay 56 tuổi, hơn bà xã 21 tuổi.

Quentin Tarantino bên vợ tại London tháng 7/2019.

Đạo diễn tài năng lấy vợ khá muộn. Quentin quen người đẹp Daniella Pick từ năm 2009 khi đi quảng bá phim Inglourious Basterds ở Israel. Daniella Pick là con gái của danh ca người Israel, Svika Pick. Đến tháng 6/2017, Quentin đính hôn với Daniella Pick. Họ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2018 theo hôn lễ kiểu Do thái ở Beverly Hills. Hiện tại, vợ chồng đạo diễn sống ở khu phố giàu có Ramat Aviv Gimel tại Tel Aviv, Israel.

Daniella Pick từng đóng một vai nhỏ trong phim Once Upon a Time in Hollywood do chồng làm đạo diễn. Cô cũng tham gia show truyền hình thực tế mang tên Big Brother phiên bản Israel. Trước khi đóng phim, vợ Quentin Tarantino là một ca sĩ.

Quentin Tarantino sinh năm 1963, được coi là nhà làm phim quái kiệt của Hollywood. Những bộ phim điện ảnh của ông đều gây tiếng vang lớn, thành công cả về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Trong suốt sự nghiệp, Quentin đã hai lần đoạt giải Oscar, bốn giải Quả cầu vàng cũng như giải Cành cọ vàng và BAFTA. Tại lễ trao giải Oscar vừa qua, bộ phim Once Upon a Time... in Hollywood của ông nhận tới 10 đề cử và chiến thắng ở hai hạng mục.

Quentin bên Brad Pitt và Leonardo DiCaprio tại lễ ra mắt phim Once Upon a Time... in Hollywood.

Quentin Tarantino cho biết ông sẽ giải nghệ ở tuổi 60, sau khi làm xong bộ phim điện ảnh thứ 10. Đạo diễn Kill Bill muốn dành thời gian cho gia đình, viết tiểu thuyết và sách về điện ảnh.

Hoài Vũ