Quà tiền tỷ cho sao Việt năm 2019

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới vào cuối tháng 9/2019, doanh nhân Hà Tôn Đức chi hơn 219.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) mua tặng bà xã Diễm My chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Trước đó, khi kết hôn vào năm 1994, ông xã Diễm My là Việt kiều Mỹ mới về nước, chưa phải đại gia. Do đó, anh muốn dành tặng vợ một món quà đặc biệt đánh dấu chặng đường 25 năm gắn bó bên nhau. Hiện họ có hai con gái lớn, sinh sống và làm việc ở Mỹ.