Pink và con 3 tuổi điều trị Covid-19 tại nhà 0 Ca sĩ Pink và con trai 3 tuổi xét nghiệm dương tính nCoV cách đây hai tuần và hiện đã hồi phục.

Trên Instagram ngày 3/4, giọng ca So What chia sẻ: "Hai tuần trước, con trai Jameson của tôi và tôi có những triệu chứng của Covid-19. Bác sĩ chăm sóc chính cho chúng tôi may mắn đã tiếp cận được với bộ xét nghiệm và tôi có kết quả dương tính. Chúng tôi đã cách ly ở nhà theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cách đây vài ngày, hai mẹ con đi xét nghiệm lại và thật may là đã trở về âm tính".

Pink chia sẻ ảnh bên con trai nhỏ sau khi hai mẹ con hồi phục.

Pink cho biết cô được xét nghiệm sớm nên có hướng điều trị để nhanh phục hồi, tránh lây nhiễm cộng đồng, trong khi nhiều người chưa thể tiếp cận được với nơi để xét nghiệm. "Căn bệnh này thực sự nghiêm trọng và có thật. Mọi người cần biết rằng Covid-19 ảnh hưởng từ người trẻ tới người già, từ khỏe mạnh đến ốm yếu, từ giàu đến nghèo. Chúng ta phải được xét nghiệm miễn phí và được tiếp cận rộng rãi hơn để bảo vệ các con, gia đình, bạn bè và cộng đồng của mình", ca sĩ 40 tuổi chia sẻ.

Pink cũng thông báo cô quyên góp 1 triệu USD (23,6 tỷ đồng) để giúp đỡ các bác sĩ chiến đấu với Covid-19: "Trong nỗ lực hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang chiến đấu trên tuyến đầu mỗi ngày, tôi xin quyên góp 500.000 USD cho Quỹ khẩn cấp của Bệnh viện Đại học Temple ở Philadelphia để vinh danh mẹ tôi, Judy Moore, người đã làm việc ở đó 18 năm trong Trung tâm Bệnh lý cơ tim và Ghép tim. Ngoài ra, tôi ủng hộ 500.000 USD cho Quỹ Khủng hoảng khẩn cấp COVID-19 của Thị trưởng thành phố Los Angeles. Cảm ơn tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của chúng ta và tất cả những người trên thế giới đang làm việc ngày đêm để bảo vệ những người thân yêu của chúng ta. Các bạn là những người hùng của chúng tôi!".

Pink bên chồng và hai con tại lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Pink (tên thật là Alecia Beth Moore), sinh năm 1979, là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Cô phát hành album đầu tay Can't Take Me Home năm 2000, được chứng nhận đĩa bạch kim hai lần tại Mỹ. Đến nay, Pink đã phát hành 8 album, bán được hơn 90 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới, trở thành một trong những ca sĩ có album bán chạy nhất hành tinh. Trong suốt sự nghiệp, Pink giành ba giải Grammy, hai giải Brit, 7 giải MTV Video Music... Cô kết hôn với tay đua môtô Carey Hart năm 2006 và có hai người con với anh là Willow 9 tuổi, Jameson 3 tuổi.

Hoài Vũ