Phương Vy - Hồ Trung Dũng lần đầu lồng tiếng phim

Phiên bản phim sắp phát hành của Vua sư tử (Lion King) được lồng tiếng bởi các nghệ sĩ Việt Nam. Trong đó, hai vai chính sư tử đực Simba và cô bạn tri kỷ Nala được thể hiện bằng chất giọng của Hồ Trung Dũng và Phương Idol. Đây là lần đầu tiên hai ca sĩ trải nghiệm công việc này.

Không chỉ lồng thoại, Phương Vy và Hồ Trung Dũng còn trình bày các ca khúc nhạc phim với phần lời tiếng Việt, đồng thời hòa giọng trong bài Can You Feel The Love Tonight kinh điển của danh ca Elton John với bản phối mới. Sản phẩm này đánh dấu cuộc tái ngộ của hai ca sĩ, sau vài lần song ca ăn ý lúc trước.

Phương Vy có một mối duyên đặc biệt với dự án Vua sư tử, bởi Beyoncé - người thể hiện giọng nói của Nala trong bản phim gốc chính là thần tượng của cô. Điều này khiến quân quân Vietnam Idol mùa đầu tiên vừa hào hứng vừa căng thẳng. Cô nhận lời tham gia lồng tiếng một phần vì con gái 3 tuổi. Nữ ca sĩ tâm sự, cô muốn dùng chất giọng của mình giới thiệu với con gái một câu chuyện nổi tiếng từng gắn liền với tuổi thơ của cô.

Vua sư tử được làm lại từ phim hoạt hình cùng tên ăn khách của hãng Disney năm 1994. Phim kể về hành trình trưởng thành của chú sư tử Simba sau khi cha mẹ bị hại chết, ngôi báu bị ông chú độc ác giành mất. Bộ phim chiếu sớm từ 17/7 và ra mắt chính thức từ 19/7.

