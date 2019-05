Phương Trinh Jolie lấy tay che một bên ngực trần

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988 tại An Giang, tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Cô hoạt động trong cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc. Cô từng cho ra mắt MV 16+ mang tên 'Nobody like you'. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các gameshow truyền hình.