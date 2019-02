Phương Nga: 'Tôi không cần người đàn ông nào bên mình nữa'

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, từng bị cáo buộc cùng bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung lừa đại gia Cao Toàn Mỹ mua nhà giá rẻ chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Tháng 9/2016, trong lần đầu bị đưa ra xét xử, Phương Nga khẳng định không có chuyện mua bán nhà giữa cô và đại gia Mỹ. Hai người có quan hệ yêu đương và 16,5 tỷ đồng cô nhận là thỏa thuận tình cảm giữa hai bên trong 7 năm. Khi xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ muốn đòi lại tiền, tố cáo Phương Nga mượn tiền không trả, sau đó đổi sang tố lừa mua nhà giá rẻ... Quá trình điều tra, Hoa hậu im lặng trước các cáo buộc với lý do "không tin bất cứ ai kể cả điều tra viên". Sau khi điều tra lại, TAND TP HCM mở phiên tòa lần hai vào cuối tháng 6/2017. Do căn cứ buộc tội đối với hai bị cáo có nhiều điểm chưa được làm rõ nên tòa yêu cầu tiếp tục điều tra thêm. Phương Nga và Thùy Dung được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 17/12, do hết thời hạn điều tra, cơ quan chức năng đã đề nghị đình chỉ vụ án này theo hướng miễn trách nhiệm hình sự cho Phương Nga và Thùy Dung vì không chứng minh được hai bị can lừa đảo đại gia Cao Toàn Mỹ.