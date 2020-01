Phương Mỹ Chi bị nói vô ơn 0 TP HCMTrong buổi họp báo chiều 9/1, Phương Mỹ Chi thừa nhận nhiều người cho rằng cô vô ơn với ba nuôi Quang Lê khiến cô buồn và thấy oan ức.

Buổi họp báo vắng mặt Quang Lê càng khiến nhiều người nghi ngờ có chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" giữa hai ba con. Phương Mỹ Chi đã thẳng thắn trả lời nghi vấn của giới truyền thông.

Phương Mỹ Chi tâm sự, có nhiều lời bình luận ác ý về cô và ba nuôi xuất hiện trên mạng xã hội khiến cô buồn lòng. "Thật sự rất oan cho tôi vì mối quan hệ giữa hai ba con trước giờ vẫn vậy. Tôi mong mọi người giúp mối quan hệ của cả hai tốt hơn, đừng vu cho tôi mang tiếng vô ơn. Hiện chúng tôi vẫn đi diễn chung như bình thường. Riêng hôm nay, ba Quang Lê có hứa đến nhưng chắc bận việc đột xuất phút cuối. Tôi sẽ đưa ba xem MV sau họp báo", giọng ca nhí nói.

Á quân The Voice Kids 2013 kể thêm cô trân trọng quãng thời gian làm việc cùng ba nuôi và những định hướng, hỗ trợ của Quang Lê dành cho mình. Song Phương Mỹ Chi cho rằng đây là thời điểm cô muốn đứng trên đôi chân của mình. "Ba Lê rất buồn, lo lắng không biết tôi có thể làm xuể hay không vì con đường nghệ thuật vốn nhiều khó khăn. Tuy nhiên tôi muốn thử sức để xem bản thân mình đi được bao xa vì cũng đã đến lúc phải tự lập. Dù trong hay ngoài công ty, ba Lê đều tạo cơ hội và muốn tôi trưởng thành từng ngày".

Quang Lê và Phương Mỹ Chi.

Sau khi tách khỏi trung tâm Quang Lê Entertainment, Phương Mỹ Chi lập tức ra mắt MV mới mang tên Đường về quê. Ca khúc do nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác, trong đó phần rap được rapper Sinike viết và thể hiện. Phương Mỹ Chi ấp ủ dự án này suốt hơn hai năm và gặp không ít áp lực. Để có bản phối cùng bản thu âm hoàn chỉnh, cô phải điều chỉnh nhiều lần đến nỗi nhạc sĩ Tâm Vinh - người đảm nhận phần sản xuất âm nhạc cho dự án - phải phát quạu và đau đầu với cô. Riêng ý tưởng về đoạn rap được nữ ca sĩ mới nảy ra vào phút chót, song may mắn mọi việc đều suôn sẻ. "Chắc do tôi còn nhỏ hay nhìn thấy thương sao đó nên anh chị trong êkíp nhiệt tình giúp đỡ. Tôi chân thành cám ơn mọi tình cảm ấy", cô nói.

Nội dung MV Đường về quê ghi lại những cảm nhận, trải nghiệm của cô bé tuổi mới lớn sống ở thị thành trong chuyến về quê đầu tiên. Do đó, phần hình ảnh được đao diễn Võ Thanh Hòa và êkíp tập trung khai thác văn hoá miền sông nước Tây Nam Bộ qua những cánh đồng bạt ngàn, cảnh buôn bán tấp nập trên chợ nổi...

MV 'Đường về quê' - Phương Mỹ Chi MV 'Đường về quê' - Phương Mỹ Chi

Chia sẻ thêm về định hướng tương lai, Phương Mỹ Chi mong muốn mang đến dòng nhạc cũ nhưng được phối lại mới để đến gần với khán giả hơn. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận ở tuổi 17, cô có phần chững chạc, già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. "Tôi nói gì, làm gì cũng cần nghĩ đến gia đình, khán giả hâm mộ. Tôi đang cố gắng và làm quen điều đó. Đặc biệt trước những scandal, nhiều khi tôi nói tùm lum khiến mọi người có thể hiểu sai ý".

Anh Tuấn