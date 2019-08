Phương Mai mang thai con đầu lòng với chồng Tây 0 Nữ MC hiện mang bầu bé trai ở tháng thứ 5, sức khỏe tốt và tăng được 7 kg.

Chia sẻ với Ngoisao.net, cô cho biết không bị nghén và vẫn nhận công việc MC như bình thường. Phương Mai dự định tạm nghỉ để dưỡng thai vào cuối tháng 9. "Dù tăng 7 kg, bụng tôi chưa to lắm nên vẫn di chuyển và làm việc thoải mái. Tôi không quá bận rộn và chỉ nhận những công việc phù hợp với ngoại hình mới", Phương Mai nói.

Một tháng sau đám cưới, Phương Mai mới trở lại với công việc làm MC. Trong một sự kiện cuối tháng 7, cô còn được ông xã tháp tùng và chăm sóc từng ly từng tí. Khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Phương Mai háo hức nói ông xã cô đang rất mong lên chức bố, gia đình hai bên nội ngoại cũng muốn sớm có cháu bế.

Từ ngày trở thành "gái có chồng", Phương Mai chủ yếu dành thời gian xây dựng tổ ấm và tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên ông xã. Cô thường xuyên vào bếp nấu nướng và chiều theo sở thích ăn uống của chồng. Vợ chồng Phương Mai cũng vừa chuyển về sống tại một căn hộ hướng sông tại quận Bình Thạnh.

MC Phương Mai được chồng tháp tùng tại sự kiện hôm 20/7.

Trước khi đám cưới diễn ra, hình ảnh nữ MC để lộ vòng hai lớn bất thường trong video hậu trường show của nhà thiết kế Đỗ Long khiến dư luận đồn đoán cô đang mang thai. Khi đó, Phương Mai giải thích, tại show của NTK Đỗ Long cô diện bộ đầm đỏ bó sát với chi tiết xẻ cao quá đùi để khoe vóc dáng. Tuy nhiên, khi tạo dáng chụp ảnh, có lúc cô quên hóp bụng nên để lộ vòng eo to bất thường. Phương Mai chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên cô gặp tình huống lộ hình ảnh chưa đẹp khi mặc váy bó chặt.

"Việc vòng hai đột nhiên to bất thường một phần do tôi bị trướng bụng đầy hơi. Với những người tập gym, đôi lúc cũng gặp chuyện buổi sáng bụng phẳng, buổi tối bụng lại phình to như có bầu. Với người tiêu hóa không tốt hoặc quen ăn kiêng, nếu lỡ uống sữa, ăn lòng đỏ trứng hoặc gạo nếp... bụng cũng dễ bị trướng và da tích nước rất nhanh. Hiện tượng này chỉ kéo dài vài giờ là hết", người đẹp tâm sự thêm.

Vợ chồng Phương Mai đắm say trong đám cưới hôm 15/6.

Ông xã của Phương Mai tên Marcin, sinh năm 1985, là người Ba Lan. Anh làm việc trong ngành tư vấn tài chính và sống ở Việt Nam đã 5 năm. Cả hai quen nhau trong một sự kiện, sau đó dần dần phát triển tình cảm trong một năm qua. Họ yêu nhau một năm trước khi tổ chức hôn lễ.