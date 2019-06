Phương Mai lên tiếng về nghi án 'cưới chạy bầu'

Sau khi xác nhận tin vui sắp lên xe hoa với bạn trai ngoại quốc vào ngày 15/6, Phương Mai nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Tuy nhiên, đoạn video hậu trường show thời trang của NTK Đỗ Long hôm 2/6 với khoảnh khắc nữ siêu mẫu tạo dáng với vòng hai lớn gây bàn tán. Không ít người nghi vấn Phương Mai có bầu nên mới nhanh chóng tổ chức hôn lễ.

Phương Mai lộ vòng hai bất thường trước đám cưới Video Phương Mai lộ vòng hai lớn bất thường tại sự kiện hôm 2/6

Trước nghi án này, người đẹp sinh năm 1990 phủ nhận. Cô giải thích, tại show của NTK Đỗ Long cô diện bộ đầm đỏ bó sát cơ thể với chi tiết xẻ cao quá đùi để khoe vóc dáng. Cũng vì trang phục bó sát vòng hai nên trong lúc tạo dáng trước ống kính, thi thoảng cô phải hóp bụng nhằm không lộ phần bụng dưới. Tuy nhiên, đã có khoảnh khắc cô không chú ý nên mới để lộ vòng eo to bất thường như trong đoạn video. Phương Mai chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên cô gặp tình huống này. Những lần mặc váy bó chặt, thi thoảng cô vẫn bị lọt vào ống kính hình ảnh chưa đẹp.

Dư luận nghi vấn cô có bầu với chồng sắp cưới.

"Việc vòng hai đột nhiên to bất thường một phần do tôi bị chướng bụng đầy hơi. Với những người tập gym, đôi lúc cũng gặp chuyện buổi sáng bụng phẳng, buổi tối bụng lại phình to như có bầu. Với người tiêu hóa không tốt hoặc quen ăn kiêng, nếu lỡ uống sữa, ăn lòng đỏ trứng hoặc gạo nếp... bụng cũng dễ bị chướng và da tích nước rất nhanh. Hiện tượng này chỉ kéo dài vài giờ là hết", người đẹp tâm sự thêm.

Không ít lần cô mặc váy bó sát và để lộ vòng hai to do chứng chướng bụng đầy hơi.

Phương Mai đang bận rộn cùng chồng Tây chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày 15/6 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Cặp đôi chưa có kế hoạch sinh em bé vì muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ngoài ra, Phương Mai cũng quan niệm con cái là lộc trời cho nên khi nào có tin vui, cô sẽ chia sẻ với công chúng.

Vốn sống khép kín về đời tư nên thông tin giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 kết hôn được truyền thông chú ý. Ông xã tương lai của cô tên Marcin, sinh năm 1985, là người Ba Lan. Anh làm việc trong ngành tư vấn tài chính và sống ở Việt Nam đã 5 năm. Cả hai quen nhau trong một sự kiện, sau đó dần dần phát triển tình cảm trong một năm qua.

Khoảnh khắc tình tứ của Phương Mai bên ông xã người Ba Lan.

Phương Mai là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không muốn bị ràng buộc về hôn nhân. Tuy nhiên chính tính cách, con người của bạn trai ngoại quốc khiến cô thay đổi quan điểm. Trong mắt nữ MC, Marcin có vẻ ngoài lạnh lùng như 'trai hư' nhưng thực chất lại là người dịu dàng, kiên nhẫn, trách nhiệm. Cả hai còn có chung tình yêu động vật, niềm đam mê du lịch. Trong một năm hẹn hò, cặp đôi chưa một lần cãi cọ bởi luôn thẳng thắn chia sẻ mọi suy nghĩ với nhau. Gia đình hai bên đều ủng hộ mối quan hệ của hai người.

Sau hôn lễ vào ngày 15/6, Phương Mai tiếp tục theo đuổi công việc MC song ngữ, chứ không có ý định sang Ba Lan định cư theo chồng. Công ty tư vấn tài chính của ông xã cô hiện tại cũng hoạt động ở Việt Nam.