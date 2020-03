'Phượng khấu' tái hiện Huế bằng kỹ xảo 0 Là bối cảnh chính trong series 'Phượng khấu', kinh thần Huế thời Nguyễn hoàn toàn được quay trên phông xanh và vẽ bằng kỹ xảo 3D.

'Phượng khấu' tái hiện Huế bằng kỹ xảo Hình ảnh đại nội Huế vẽ bằng 3D và hậu trường ghi hình trên phông xanh của phim 'Phượng khấu'

Khi mới bắt đầu dự án phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và giám đốc sản xuất Nguyễn Nguyên Hoàng mong muốn quay phim tại Huế, đưa bối cảnh thực lên phim để tạo cảm giác chân thực. Nhưng sau nhiều lần khảo sát, họ nhận thấy đại nội Huế không còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc triều đại nhà Nguyễn. Cho dù ghi hình tại đây, đoàn phim vẫn phải dùng kỹ xảo 3D can thiệp để hoàn thiện hình ảnh.

Bên cạnh đó, việc làm phim tại Huế có khả năng tiêu tốn chi phí lớn của đoàn phim. Nhà sản xuất Nguyễn Nguyên Hoàng giải thích đoàn phim có gần 100 diễn viên. Đa số họ đều bận rộn quay show truyền hình, diễn sân khấu, dự sự kiện tại TP HCM. Chi phí cho dàn sao bay đi bay về liên tục giữa Huế và TP HCM là số tiền không nhỏ. Chưa kể, thời điểm phim bấm máy (trước Tết Nguyên đán 2020), Huế hay đổ mưa, không an toàn cho tiến độ quay.

Nhân lực và thiết bị của Phượng khấu đều ở TP HCM, phục trang được vận chuyển từ Hà Nội, còn đồ cổ thì được tìm kiếm từ nhiều tỉnh thành. Nếu chọn bối cảnh ở Huế, việc vận chuyển sẽ khá phức tạp và tốn nhiều sức lực, thời gian.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh trên trường quay Phượng khấu.

Vì những lý do này, êkíp Phượng khấu chọn quay tại một phim trường ở Long An, nơi chỉ cách TP HCM chưa tới 30 km. Tại đây, các không gian nội cảnh được thi công và dàn dựng bên trong các căn nhà giả cổ. Ngoài khung chính của căn nhà, đội thiết kế của phim dựng vách, bình phong, may rèm, kê bàn ghế, giường, bài trí bình gốm... để tái hiện từng phòng, cung của vua Thiệu Trị cũng như các bà phi thời xưa.

NSND Hồng Vân (áo đỏ) và diễn viên Ngọc Hiệp tập thoại trong bối cảnh một cung của phi tần. Ảnh: Maison de Bil.

Đối với ngoại cảnh, đoàn phim thực hiện hai phương án quay. Cảnh phim chỉ có không gian, không có diễn viên là sản phẩm hoàn toàn trên máy tính. Cảnh phim có diễn viên được ghi hình trên phông xanh và ghép thêm cảnh vẽ bằng 3D. Cách làm này đòi hỏi dàn diễn viên không chỉ tập trung thể hiện tâm lý, nói thoại, mà còn phải tưởng tượng về không gian xung quanh mình.

Tại phim trường ở Long An, đoàn phim kỳ công dựng giàn giáo và phủ vải xanh, đánh dấu tỉ mẩn đường đi cho diễn viên thực hiện cảnh quay. "Hiện tại, công nghệ 3D ở Việt Nam đã tiệm cận các nước, vấn đề chỉ nằm ở kinh phí. Khán giả chắc chắn sẽ bất ngờ với hình ảnh 3D do Phượng khấu phục dựng", nhà sản xuất Nguyễn Nguyên Hoàng phát biểu.

Đội thiết kế dàn dựng bối cảnh tại phim trường Long An. Ảnh: Maison de Bil.

Một góc đại nội Huế được vẽ bằng 3D.

Phượng khấu xoay quanh cuộc tranh giành sủng ái, quyền lực giữa các bà phi dưới thời vua Thiệu Trị thời Nguyễn. Đây là một phim dã sử, tâm lý, bám sát sự kiện lịch sử và xuất thân của các nhân vật có thật, nhưng được sáng tạo thêm tình tiết trong mối quan hệ, đời sống tình cảm của các tuyến vai. Phim còn có sự góp mặt của NSND Lê Thiện, NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Ngọc Hiệp, Tuyết Thu, Minh Nhí... Từng lùi lịch quay vì kẹt kinh phí, phim chiếu mạng từ 5/3.

Phong Kiều