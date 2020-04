'Phượng khấu' phát sinh hơn 2 tỷ đồng thiết kế

Đồ ăn trong Phượng khấu được chọn lựa và sử dụng tùy theo phân loại. Đồ ăn chỉ dùng để bày biện trên bàn gồm bánh in bọc giấy bóng kính và hạt sen được bọc giấy bóng kính giả làm kẹo. Các món đồ này được tái sử dụng nhiều ngày vì diễn viên không ăn. Các món bánh cổ truyền như bánh ú, bánh tẻ... được mua mới mỗi ngày, để đảm bảo an toàn khi diễn viên ăn. Món ăn trong tiệc tùng do chuyên gia ẩm thực và văn hóa truyền thống tư vấn, chuẩn bị.