Phương Anh Đào mặc áo dài ở Nhật 0 Nhật BảnPhương Anh Đào làm khách mời trong Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Sapporo, Nhật Bản vào giữa tháng 9.

Phương Anh Đào (phải) và đạo diễn Cao Thúy Nhi giao lưu sau buổi chiếu phim ở Nhật.

Nữ diễn viên chọn bộ áo dài trắng với họa tiết hoa hướng dương gợi nhắc hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương tại Hokkaido từng xuất hiện trong phim Nhắm mắt thấy mùa hè do cô đóng chính. Tại đây, cô cùng các quan khách, khán giả xem lại bộ phim, tham gia hoạt động quảng bá giao lưu văn hóa - du lịch giữa hai quốc gia và có dịp gặp gỡ với Thống đốc Hokkaido - vị Thống đốc trẻ nhất của Nhật Bản hiện tại.

Phương Anh Đào gặp gỡ Thống đốc Hokkaido Naomichi Suzuki.

Cùng với đạo diễn Cao Thúy Nhi của phim Nhắm mắt thấy mùa hè, Phương Anh Đào trở lại thị trấn Higashikawa - nơi được chọn là bối cảnh chính trong phim. Nữ diễn viên 27 tuổi bày tỏ xúc động trong lần thứ ba ghé thăm vùng đất được mệnh danh là "thị trấn ảnh". Sau lần quay phim vào năm 2017, cô từng quay lại đây ghi hình một show du lịch của truyền hình NHK Nhật Bản.

Nữ diễn viên tranh thủ đi chơi ở Nhật Bản.

Trong một tuần lưu lại tại Nhật Bản, Phương Anh Đào tranh thủ dạo phố, tham quan và tận hưởng nhiều món ăn ngon tại đất nước mặt trời mọc. Trở về nước, cô quay lại công việc diễn xuất với một dự án phim mới. Trong tháng 9 này, Phương Anh Đào có hai bộ phim cùng ra mắt.

Poster phim Truyện ngắn.

Phim ngắn Truyện ngắn nằm trong dự án liveshow cùng tên của ca sĩ Hà Anh Tuấn do Phương Anh Đào đóng cặp với Liên Bỉnh Phát, kể về chuyện tình của hai người bạn lớn lên bên nhau ở Hội An, chiếu rạp trong ba ngày 27-28-29/9. Trước đó, series tình cảm - hài công sở Sweet Business do Phương Anh Đào hợp tác với hot boy kém tuổi Yoon Trần Đức Anh lên sóng trực tuyến từ 25/9.

Trailer Sweet Business Trailer phim Sweet Business

Phong Kiều